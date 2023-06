Niemcy rozpaczliwie poszukują alternatywy dla rosyjskiej ropy dla rafinerii w Schwedt. Teraz pomoże Kazachstan, ale docelowo potrzebne są pewne dostawy i... nowy inwestor. Wciąż w grze jest Orlen.

Podczas oficjalnej wizyty prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera w Kazachstanie zawarto porozumienie, które gwarantuje stałe dostawy kazachskiej ropy do Niemiec do końca 2024 r.

To ratunek dla wschodnioniemieckiej rafinerii PCK w Schwedt, która po zakręceniu kurka z rosyjską ropą boryka się z brakiem surowca.

Niemcy szukają także inwestora, który zastąpi w akcjonariacie rafinerii Rosnieft. Na liście potencjalnych kupców rosyjskich udziałów mocną pozycję ma Orlen. Tu jednak w drogę wchodzi polityka, której boją się Niemcy.

Do końca 2024 roku wschodnioniemiecka rafineria PCK w Schwedt ma odbierać miesięcznie 100 tys. ton ropy naftowej z Kazachstanu. Odpowiednie porozumienie między stroną niemiecką i kazachską osiągnięto we wtorek 20 czerwca podczas wizyty państwowej prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera w Astanie.

- To dobra wiadomość dla Schwedt i dobra wiadomość dla bezpieczeństwa energetycznego w Niemczech - powiedział cytowany przez agencję DPA prezydent Steinmeier.

Kazachstan ratuje niemiecką rafinerię, ale problemu nie rozwiąże

Dostawy z Kazachstanu są ratunkiem dla wschodnioniemieckiej rafinerii PCK w Schwedt, która po wprowadzeniu embarga na rosyjską ropę boryka się z brakiem surowca.

Ta czwarta największa w Niemczech rafineria jest najważniejszym dostawcą produktów ropopochodnych, takich jak benzyna i olej napędowy, w regionie stołecznym Berlina i Brandenburgii.

Do tego roku położony w głębi lądu zakład zaopatrywany była głównie w rosyjską ropę dostarczaną ropociągiem Przyjaźń. Od stycznia, gdy niemiecki rząd zadeklarował rezygnację z dostaw ropy z Rosji, rafineria zaopatrywana jest drogą morską z terminalu w porcie Rostock oraz z polskiego Naftoportu w Gdańsku.

Te kierunki dostaw nie są w stanie jednak pokryć zapotrzebowania tak ważnej rafinerii, która przez brak surowca musiała ograniczyć moce do 50-60 proc., wstrzymując np. produkcję asfaltów. Spotkało się to z poważnymi obawami branży drogowej.

Porozumienie, które gwarantuje 100 tys. ton kazachskiej ropy miesięcznie, pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych niemieckiej rafinerii o 10 proc.

Brak ropy to niejedyny problem rafinerii Schwedt. Polska stawia warunki

Położona w głębi lądu rafineria PCK w Schwedt ma małe pole manewru, jeśli chodzi o zapewnienie alternatywnego do rosyjskiego surowca. Zwiększenie dostaw drogą morską z niemieckiego terminalu w Rostocku jest bardzo trudne, bo wymagałoby poważnych inwestycji w zwiększenie przepustowości rurociągu łączącego Schwedt z terminalem.

Kwestia dostaw surowca z Gdańska jest też od miesięcy tematem polsko-niemieckich rozmów, jednak tu problemem są kwestie własnościowe rafinerii. Polska stawia bowiem twarde warunki usunięcia Rosnieftu, który wciąż jest większościowym akcjonariuszem PCK.

Akcje te co prawda są obecnie pod zarządem powierniczym rządu niemieckiego, co potwierdził wydany w marcu wyrok niemieckiego sądu, ale Polska domaga się całkowitego wykluczenia rosyjskiego koncernu z rafinerii.

W niedawnym wywiadzie dla agencji Reuters minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała wprost, że Niemcy muszą przyspieszyć sprzedaż większościowego pakietu Rosnieftu w rafinerii w Schwedt, aby Polska mogła w pełni wywiązać się z kluczowej umowy na dostawy surowca dla rafinerii.

Minister dodała, że Polska ma nowoczesną infrastrukturę i jest ona rozbudowywana, dodatkowo rząd jest gotowy do współpracy, "ale oczywiście bez Rosjan".

Chętnych na Schwedt nie brakuje. Polska i Orlen logicznym rozwiązaniem, problemem polityka

Udziałowcami Schwedt - obok Rosnieftu - są koncerny naftowe Eni i Shell. Ten ostatni również ostatnio już głośno deklaruje, że chce wycofać się z tej inwestycji i sprzedać posiadany pakiet 37,5 proc. udziałów w rafinerii.

To komplikuje i tak trudną sytuację rafinerii, która nie tylko walczy o dostawy surowca, ale ma w perspektywie całkowite przemeblowanie akcjonariatu.

Jak informował portal WNP.PL, niemiecki rząd nie powinien mieć problemu ze znalezieniem kupca na te udziały. Wśród kandydatów do objęcia większościowego pakietu akcji wymienia się takie firmy jak niemiecki koncern energetyczny Enertrag, który chciałby przekształcić Schwedt w "zieloną rafinerię" opartą na wodorze. Chętny ma być także producent biopaliw Verbio z Lipska, który od 2004 roku prowadzi zakład na terenie rafinerii w Schwedt oraz austriacka grupa Alcmene, która próbowała już wcześniej przejąć udziały koncernu Shell. Na liście potencjalnych zainteresowanych firm pojawia się także od miesięcy Orlen.

Na razie niemieckie władze zabezpieczyły dodatkowe dostawy ropy do zakładu z Kazachstanu. Ropa z tego kierunku do Schwedt zaczęła płynąć na początku roku, nie są to jednak duże wolumeny. Plan na ten rok zakłada 300 tys. ton.

Zawarte w Astanie porozumienie, które zakłada dostawy 100 tys. ton kazachskiej ropy miesięcznie do Schwedt, wciąż nie rozwiąże jednak całkowicie problemów wschodnioniemieckiego zakładu, zważywszy, że surowiec transportowany jest przez rosyjskie sieci. To wiąże się z ryzykiem zakręcenia kurka na rurociągu Przyjaźń i nieplanowanego zerwania dostaw.

Dlatego dostawy z Polski i polski inwestor wydaje się logicznym rozwiązaniem obu problemów Schwedt. Jednak tu cieniem na rozmowy kładzie się polityka. Jak informował portal WNP.PL Niemcy boją się wpływu polityki na całą transakcję.