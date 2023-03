Kazachstan uruchomi nową trasę dostaw ropy do Europy. Z pominięciem Rosji

Kazachstan w ramach uniezależniania się od rosyjskich rurociągów planuje transportować swoją ropę rurociągiem Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC). Plan uruchomienia tą trasą przesyłu opóźniło jednak trzęsienie ziemi w Turcji.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Kazachstan to jeden z największych producentów ropy naftowej na świecie (ze średnią produkcją na poziomie 1,8 mln baryłek dziennie).

Obecnie największym jej odbiorcą jest Europa, a sankcje nałożone na Rosję i jej surowce tylko zwiększają zapotrzebowanie Starego Kontynentu na ropę z Kazachstanu.

Problemem jednak jest niemalże całkowite uzależnienie tego kraju od rosyjskiego systemu rurociągów. Obecnie aż 94 proc. eksportu kazachskiej ropy odbywa się przez terytorium Rosji, a kluczowym szlakiem przesyłu jest ropociąg Tengiz-Noworosyjsk, zarządzany przez konsorcjum Caspian Pipeline Consortium (CPC), w którym prawie 1/4 udziałów ma Rosja.

Dlatego Kazachstan szuka sposobu na dywersyfikację kierunków dostaw ropy do Europy. Jedną z tras, która to umożliwia, jest rurociąg Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), biegnący przez Azerbejdżan do tureckich naftoportów z pominięciem Rosji.

Jak przekazał podczas spotkania z dziennikarzami w Astanie wiceminister spraw zagranicznych Kazachstanu Roman Wasilenko, trwają prace nad takim rozwiązaniem. Kazachska ropa miała popłynąć tą trasą już w tym roku. Jednak na drodze do realizacji planu stanęło… trzęsienie ziemi w Turcji, które opóźniło rozpoczęcie przesyłu.

- Niestety doszło do tragicznego trzęsienia ziemi. Terminal w Ceyhan został uszkodzony, a transport ropy nie został jeszcze wznowiony, ale rozpocznie się. Tą trasą planujemy przetransportować 3-3,5 mln ton ropy - przekazał dziennikarzom wiceminister.

Rurociąg Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) ma 1768 km długości i przebiega przez trzy kraje od Morza Kaspijskiego po wybrzeże Morza Śródziemnego. To jeden z najdłuższych rurociągów na świecie.