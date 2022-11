Każdy polski kierowca dokłada się do rozwodu z rosyjskimi paliwami

Cena benzyny w Polsce jest wyższa niż w Niemczech, a diesel droższy niż we Francji - w tzw. mediach społecznościowych wiele jest takich wpisów. Porównania te są bulwersujące, ale czy rzetelne? Sprawdzamy, jak jest naprawdę.

W Polsce mamy jedne z najniższych cen detalicznych na stacjach w regionie. To ceny uwzględniające wszystkie marże, koszty i podatkowe obciążenia doliczane do cen produktów naftowych. Jednak ceny paliw bez podatku w naszym kraju są już wyższe niż w innych unijnych państwach.

Skąd biorą się te różnice? Czy krajowe rafinerie produkują drożej niż u sąsiadów?

Jak tłumaczą analitycy, różnice w cenach bez podatków wynikają przede wszystkim z tego, skąd i po ile sprowadzamy paliwa.

Jednym ze źródeł informacji na temat tego, ile kierowcy płacą, by zatankować swoje samochody, jest Komisja Europejska, która co tydzień aktualizuje w swoim "Weekly Oil Bulletin" ceny konsumpcyjne produktów naftowych w krajach UE. Prezentuje przy tym ceny z uwzględnieniem podatków nakładanych na paliwa w danym kraju, jak i bez. I tu pojawiają się pewne różnice.

Polska ma najtańsze paliwa w regionie, ale...

Z zestawienia cen produktów naftowych w poszczególnych krajach UE z wszystkimi daninami nakładanymi na te paliwa wynika, że w Polsce kierowcy mogą cieszyć się jednymi z najniższych cen wśród państw unijnych. Po odjęciu podatków okazuje się jednak, że produkty naftowe - benzynę i diesla - mamy w kraju droższe niż inni obywatele Unii.

Z ostatniego wydania Weekly Oil Bulletin (31.10.2022) wynika, że litr benzyny bez podatków w Polsce kosztował 1,10 EUR/l, podczas gdy np. w Niemczech ta cena wynosiła 0,98 EUR/l.

W przypadku diesla ceny bez podatków w Polsce wynoszą 1,27 euro za litr, gdy w tym samym czasie we Francji jest to 0,98 EUR/l, na Węgrzech zaś 0,94 EUR/l. W Niemczech cena diesla bez podatków jest minimalnie wyższa, bo wynosi 1,32 euro.

Skąd ta różnica? Czy polskie rafinerie wytwarzają droższe produkty naftowe niż nasi sąsiedzi? Odpowiedź jest złożona.

Płacimy cenę za dywersyfikację kierunków dostaw paliw

- Po pierwsze należy podkreślić, bo temat różnic w cenach paliw bez podatków w poszczególnych krajach unijnych wraca cyklicznie w publicznej dyskusji, że mówimy w tym przypadku o bardzo niewielkich różnicach cen - mówi WNP.PL Rafał Zywert, analityk Reflex.

Jak wylicza, różnice w cenach detalicznych na stacjach, czyli tych uwzględniających wszystkie marże, koszty i podatkowe obciążenia doliczane do cen produktów naftowych, między Niemcami i Polską wynoszą 0,49 eurocenta w przypadku benzyny Pb95 i 0,42 eurocenta w przypadku diesla. Benzyna i diesel na stacjach w Polsce są średnio 0,46 eurocenta za litr (2,17 zł/l) tańsze niż w Niemczech. Odpowiednie różnice cen paliw bez podatków są blisko 10-krotnie niższe i wynoszą odpowiednio 0,03 eurocenta za litr oraz 0,05 eurocenta za litr, więc są niewielkie.

Skąd jednak się biorą? Jak tłumaczy nam analityk Reflex, różnice w cenach bez podatków wynikają przede wszystkim z kilku głównych czynników – wielkości danego rynku, struktury produkcji i importu, kosztów, marż rafineryjnych i detalicznych oraz w ostatnim czasie stopnia dywersyfikacji dostaw rosyjskiej ropy naftowej i paliw. Innymi słowy: skąd i po ile sprowadzamy paliwa.

W przypadku Polski produkcja krajowych rafinerii nie pokrywa zapotrzebowania, dlatego Polska musi sprowadzać ogromne ilości gotowych paliw z zagranicy.

Z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego wynika, że w ubiegłym roku sprowadziliśmy około 12,3 mln m sześc. paliw, z czego większość pochodziła z Rosji. Po napaści Moskwy na Ukrainę dywersyfikujemy intensywnie kierunki dostaw, co oznacza, że sprowadzamy gotowe, droższe, paliwa z nowych kierunków

Pożegnanie rosyjskich surowców będzie bardzo kosztowne

- Obecnie na rynku europejskim różnica cen między dieslem rosyjskim a dieslem pochodzenia pozarosyjskiego, czyli generalnie dieslem bliskowschodnim, bo to jest główny kierunek dywersyfikacji, utrzymuje się w granicach 90-100 dol. na tonie. To pokazuje, że taki kraj, jak Polska, który importuje znaczne ilości gotowych paliw, w miarę jak będzie rezygnować z tańszych, rosyjskich surowców, będzie mieć wyższe ceny. Do tego dochodzą koszty logistyki, czyli sprowadzenia tych paliw z nowych, odległych kierunków - wylicza Rafał Zywert. Klienci na stacjach paliw w całej Europie już od jakiegoś czasu ponoszą koszt dywersyfikacji dostaw rosyjskiej ropy naftowej i paliw.

Embargo na rosyjską ropę zacznie obowiązywać już 5 grudnia, a 5 lutego na produkty naftowe.

A co z krajowymi rafineriami, które zaopatrują polski rynek w paliwa? Czy one nie mogą oferować w dobie kryzysu tańszych produktów naftowych, w tym benzyn i diesla?

Odpowiedź na tak postawione pytanie to tak naprawdę odpowiedź na pytanie o to, jak kształtowane są w gospodarkach rynkowych ceny paliw.

- Tu działa prawo popytu i podaży. Jeśli od cen paliw odejmiemy podatki, pozostaje jedynie element rynkowy. Każda rafineria w gospodarce rynkowej – obojętne czy w Polsce, Niemczech, czy w Stanach Zjednoczonych – kształtuje ceny w odniesieniu do rynku ARA, czyli Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia, na którym notowane są diesel, benzyna i inne podstawowe produkty naftowe - tłumaczy WNP.PL Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen.

Oznacza to, że w cenach hurtowych polskich rafinerii odbicie znajdują bezpośrednio ceny ARA, a nie faktyczne koszty produkcji danego zakładu.

- W ten sposób działają wszystkie rafinerie na świecie, bo ceny paliw nie różnią się do cen innych towarów. Nikt nie kupi paliwa droższego od cen rynkowych - tłumaczy Adam Czyżewski.

Ile będzie kosztować tankowanie, gdy nie będzie już tarcz?

Rozmawiając o cenach, trzeba mieć jednak świadomość, że dla każdego kierowcy i tak liczą się ceny detaliczne, czyli uwzględniające podatki, takie jak akcyza, VAT, opłata paliwowa czy emisyjna. To ceny, które widzimy na dystrybutorach paliw.

Tu Polska ma niewątpliwie jedne z najniższych cen w Unii Europejskiej. Taniej jest tylko na Węgrzech i w Bułgarii.

To niewątpliwie także zasługa tarczy antyinflacyjnej, która m.in. obniża VAT na paliwa. 24 października prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przedłużającą obowiązywanie kryzysowego rozwiązania do końca roku. Nie ma jednak złudzeń, że ta ochrona nie może trwać wiecznie i tarcza w końcu zostanie wygaszona. Co wtedy czekać nas będzie na stacjach paliw?

Wszystko zależeć będzie od poziomu hurtowych cen paliw w czasie, gdy tarcza zostanie wygaszona. Nie bez znaczenia będzie również kurs walutowy, w którym rozliczane są transakcje na rynku paliwowym, czyli siła polskiej złotówki. Jednak spodziewać się należy, że wygaszenie tarczy antyinflacyjnej odbije się na polskich kierowcach.

- Przy aktualnych cenach hurtowych wzrost cen detalicznych paliw wyniósłby średnio ok. 1 zł netto na litrze. Przy tym im droższa będzie ropa i słabsza złotówka w momencie zdjęcia tarczy, tym ta różnica będzie większa - wylicza Rafał Zywert.