Kierowcy nie muszą się obawiać podwyżek cen paliw na początku wakacji

Prognozowane obniżki cen hurtowych w rafineriach raczej nie przełożą się na wyraźne obniżki na stacjach paliw w najbliższych dniach, jednak kierowcy nie muszą się obawiać podwyżek na początku wakacji - ocenili w piątkowym komentarzu eksperci portalu e-petrol.pl.

W mijającym tygodniu obniżki cen benzyn kształtowały się na poziomie od 0,52 proc. do 1,20 proc.

Zgodnie z prognozą na tydzień 19-23 czerwca średnia cena benzyny 95 na polskich stacjach paliw powinna mieścić się w przedziale 6,46-6,57 zł za litr, a litr oleju napędowego może kosztować przeciętnie 6,08-6,21 zł.

Analitycy zwracają uwagę na "bardzo niskie poziomy marż detalicznych, szczególnie w przypadku diesla" jako na powód, dla którego przecena na stacjach w najbliższych dniach może nie wystąpić pomimo obniżek cen w hurcie.

Jak poinformowali analitycy portalu e-petrol.pl, w mijającym tygodniu obniżki cen benzyn kształtowały się na poziomie od 0,52 proc. do 1,20 proc.

Z monitoringu e-petrol.pl z 14 czerwca 2023 r. wynika, że przeciętnie litr benzyny kosztował 6,51 zł po spadku o grosz, a oleju napędowego 6,11 zł po 6-groszowej obniżce.

Cena autogazu nie zmieniła się i kształtowała średnio na poziomie 2,92 zł za litr.

Nieznaczna korekta cen. Obniżki cen hurtowych nie przełożą się na ceny na stacjach

"Mijający tydzień przyniósł nieznaczną korektę cen paliw na polskich stacjach tankowania i pewnie wielu Polaków zastanawia się, z jakim wydatkiem będzie wiązało się tankowanie baku auta przed pierwszym wakacyjnym wyjazdem. Z analiz e-petrol.pl wynika, że w tym roku kierowcy nie muszą się obawiać podwyżek" - wskazali eksperci.

W ich opinii przewidywane niewielkie obniżki cen hurtowych w rafineriach "raczej nie znajdą odzwierciedlenia na stacjach paliw".

Zgodnie z prognozą e-petrol.pl na tydzień 19-23 czerwca średnia cena benzyny 95 na polskich stacjach paliw powinna mieścić się w przedziale 6,46-6,57 zł/l, a litr oleju napędowego może kosztować przeciętnie 6,08-6,21 zł.

"Korekty cen, przynajmniej na razie, nie muszą obawiać się właściciele samochodów z instalacją gazową - za litr LPG kierowcy mogą płacić ok. 2,88-2,96 zł" - zaznaczono.

Według prognoz portalu dla rynku hurtowego w sobotę można spodziewać się "bardzo niewielkich" korekt w cennikach rafinerii, a to oznacza, że także na stacjach "ceny powinny zachować się stabilnie". Średnia cena najbardziej popularnej benzyny bezołowiowej 95 wynosi w hurcie 5125 zł netto, tj. o 62 zł mniej niż w ubiegły piątek. Olej napędowy kosztuje w rafineriach przeciętnie 4943,60 zł netto za 1000 litrów.

Bardzo niskie poziomy marż detalicznych, szczególnie w przypadku diesla

Analitycy zwrócili uwagę na "bardzo niskie poziomy marż detalicznych, szczególnie w przypadku diesla" jako na powód, dla którego przecena na stacjach w najbliższych dniach może nie wystąpić pomimo obniżek cen w hurcie.

"Nie oznacza to jednak, że właściciele stacji dopłacają do sprzedaży paliw. Rozumieć to należy raczej w ten sposób, że okresowo dzielą się oni z kierowcami swoim rabatem handlowym, aby utrzymać cenę paliwa na niższym, atrakcyjnym dla kierowców poziomie" - wyjaśnili eksperci.

Jak przypomniano w opracowaniu e-petrol.pl, w mijającym tygodniu Fed zostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie, ale zasygnalizował, że cykl podwyżek w tym roku może być jeszcze kontynuowany. Według specjalistów pierwsza reakcja na giełdach naftowych była spadkowa, ale "przed weekendem straty zostały odrobione i notowania surowca wróciły w okolice poziomu zamknięcia ubiegłego tygodnia".

Wsparciem dla wyższych cen ropy - podkreślono - są rosnące ograniczenia w wydobyciu wdrażane przez producentów w ramach OPEC+ oraz nadzieja na przyspieszenie konsumpcji paliw w Chinach.