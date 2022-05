Kierowcy odetchną, będzie więcej ropy na rynku

Jak wynika z komunikatu prasowego OPEC, ministrowie krajów OPEC+ głosowali za utrzymaniem planu zwiększenia kwot wydobycia ropy w czerwcu o 432 tys. baryłek dziennie.

Podczas spotkania zaznaczono, że „pozostałe fundamentalne wskaźniki rynku ropy oraz konsensus prognoz wskazują na zrównoważony rynek”. Odnotowano również wpływ czynników geopolitycznych i problemów związanych z trwającą pandemią.

OPEC+ potwierdził kluczowe znaczenie przestrzegania pełnej zgodności i mechanizmu kompensacyjnego, wykorzystując wydłużenie okresu kompensacyjnego do końca czerwca 2022 r.

Kolejne spotkanie ministrów koalicji zaplanowano na 2 czerwca.

Mimo systematycznego wzrostu kwot od sierpnia 2021 r. kraje OPEC+ nie mogą osiągnąć dozwolonego poziomu wydobycia ropy. Według wyników z marca są one opóźnione w produkcji o 1,45 mln baryłek dziennie.

To zaś przekłada się na wysokie ceny surowca. Do tego dochodzi niechęć wielu kupujących do rosyjskiej ropy. Jest to spowodowane napaścią Rosji na Ukrainę.