Kolejny naftowy gigant żegna ropę. To na nim wzoruje się Orlen

Repsol zaprezentował plan transformacji energetycznej swojego biznesu, który pochłonie 18,3 mld euro. Hiszpański koncern naftowy planuje ograniczyć działalność związaną z ropą naftową i pięciokrotnie zwiększyć do 2030 r. swój portfel aktywów w obszarze odnawialnych źródeł energii.





Zielona fala w branży naftowej

Chcemy by do 2050 @PKN_ORLEN osiągnął neutralność emisyjną. Składamy tę deklarację jako pierwszy koncern paliwowo-energetyczny w Europie Środkowej. Wraz z nią prezentujemy przełomowy dokument, opisujący nasz udział w globalnej transformacji energetycznej https://t.co/i3SKo0dqpZ — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) September 9, 2020

Przez koncerny naftowej przetacza się prawdziwa zielona fala a pandemia dodatkowo przyspieszyła deklaracje odchodzenia od ropy. Repsol był pierwszy na świecie ogłaszając w grudniu 2019 r. plan osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. W ostatnich miesiącach takie same deklaracje złożyli tacy giganci branży, jak BP, Shell, Total, Eni i Equinor.Czytaj także: Total zmienia kurs. Miliardy na zieloną transformację Również PKN Orlen dołączył do tej stawki. We wrześniu Daniel Obajtek ogłosił, że koncern do 2050 r. chce osiągnąć neutralność klimatyczną. Plan zakłada redukcję o 20 proc. emisji CO2 z aktywów rafineryjnych i petrochemicznych do 2030 r., a w sektorze wytwarzania energii - o 33 proc.By zrealizować ten cel Orlen zamierza w perspektywie 2030 r. zainwestować 25 mld zł w redukcję oddziaływania na środowisko i nowe linie biznesowe.Jak Orlen chce zrealizować ten ambitny cel, dowiemy się już wkrótce, gdyż płocki koncern zaplanował na 30 listopada prezentację długo wyczekiwanej strategii na najbliższe lata.Czytaj więcej: Orlen pokaże nową strategię do roku 2030. Wiemy kiedy



Przedstawiciele firmy wielokrotnie sygnalizowali, że w transformacji biznesu to właśnie hiszpański Repsol jest wzorem dla Orlenu zarówno w obszarze międzynarodowej ekspansji, jak i inwestycji w źródła zeroemisyjne.