Koncern Eon: opracowywane są opcje osuszania i zabezpieczania rurociągu Nord Stream

Koncern energetyczny Eon chce pozostać zaangażowany w konsorcjum obsługujące gazociąg Nord Stream 1. "Obecnie opracowywane są opcje osuszania i zabezpieczania rurociągu” - powiedział dyrektor finansowy Eon Marc Spieker.

Eon posiada 15,5 procent udziałów w Nord Stream AG, który obsługuje gazociąg bałtycki, którego dwie rury zostały zniszczone w wyniku ataku jesienią.

Temat powrotu Nord Stream podjął ostatnio w czerwcu premier Saksonii Michael Kretschmer. Wezwał do naprawy gazociągu Nord Stream 1, który został zniszczony w wyniku wybuchu i którym rosyjski gaz ziemny był transportowany do Niemiec. "Nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego nie mielibyśmy teraz rozpocząć prac nad zabezpieczeniem i naprawą tego rurociągu" - powiedział telewizji "Welt".

Rurociąg został "wysadzony w powietrze w wyniku ataku, przestępstwa" - stwierdził polityk CDU. Zażądał od rządu federalnego informacji na temat tła ataku. Jego zdaniem ludzie w Niemczech chcieliby się dowiedzieć, czy rząd federalny wiedział, że amerykańska agencja wywiadowcza CIA ostrzegała przed atakiem.

Do uruchomienia gazociągu nawołują także politycy prawicowej partii AfD, która według ostatnich sondaży ma obecnie drugie największe poparcie w Niemczech po chadecji.

W lutym ambasador RP w Niemczech Dariusz Pawłoś zwrócił uwagę na kwestię rosyjskich wpływów w Niemczech. "To dotyczy m.in. niektórych landów, szczególnie wschodnich, gdzie widzimy zależność gospodarczą od rosyjskich dostaw surowców. Na przykład w Meklemburgii-Pomorzu Przednim czy Saksonii, gdzie niezależnie od tego kto rządzi, czy to jest SPD czy chadecja, widzimy, że pojawiają się apele, aby w dalszym ciągu z Rosją handlować, żeby uruchamiać skazany na niebyt gazociąg Nord Stream 2". Dyplomata zauważył, że "niestety wciąż dostrzegamy w Niemczech przykłady ślepej wiary w to, że przyjaźń z Rosją, handel z Rosją jest w interesie nas wszystkich".

Rosja pompowała gaz z Syberii do Niemiec i innych krajów europejskich gazociągiem Nord Stream 1 do czasu wstrzymania dostaw. Nord Stream 2 nie został uruchomiony z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rury zostały uszkodzone przez eksplozje we wrześniu 2022 roku.