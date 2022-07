Koncern multienergetyczny notuje rekordowe zyski i ogłasza zaliczkową dywidendę

Francuski koncern multienergetyczny TotalEnergies w drugim kwartale 2022 roku ponaddwukrotnie zwiększył zysk netto do 5,69 miliarda dolarów wobec porównywalnego okresu roku minionego. Dzięki wzrostowi cen na rynkach światowych możliwa będzie wypłata zaliczkowej dywidendy dla akcjonariuszy, zwiększenie o 2 miliardy dolarów skupu własnych akcji i przeznaczenie dodatkowo 1 miliard dolarów na inwestycje.

TotalEnergies ponad dwukrotnie zwiększył zysk netto w II kwartale 2022 roku do 5,69 miliardów dolarów wobec 2,21 miliardów dolarów przed rokiem. W całym pierwszym półroczu zysk przekroczył 18,8 miliarda dolarów i prawie trzy razy większy w porównaniu w 2021 rokiem. Wzrost cen ropy naftowej i gazu ziemnego oraz energii elektrycznej produkowanej głównie z odnawialnych źródeł był podstawowym motorem wzrostów. Tak wysoki zysk udało się osiągnąć pomimo utworzenia nadzwyczajnej rezerwy w wysokości 3,5 miliarda dolarów związanej z potencjalnym wpływem sankcji na wycenę udziałów w rosyjskim Novateku.

- Skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę na rynki paliwowe i energetyczne utrzymywały się także w drugim kwartale tego roku, a ceny ropy naftowej przekraczały średnio 110 dolarów za baryłkę, stąd tak dobre wyniki - skomentował prezes Patrick Pouyanne

Mając na uwadze zasadę dzielenia się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem Rada Dyrektorów podjęła decyzję o wypłaci zaliczkowej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2022 w wysokości 0,69 na euro. Dodatkowo przeznaczono 2 miliardy dolarów na skup własnych akcji, co oznacza, że na ten cel trafi w tym roku 7 miliardów dolarów.

Dobre wyniki oznaczają także zwiększenie CAPEX-u o 1 miliard dolarów do 16 miliardów dolarów z zachowaniem zasady, że 25 procent kwoty przeznaczane jest na inwestycje w odnawialne źródła energii.

TotalEnergies w drugim kwartale produkował 2,74 miliona baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie, niemal tyle samo co przed rokiem. Oznacza to jednak spadek o 4 procent w stosunku do pierwszego kwartału tego roku ponieważ ograniczone zostało wydobycie ze złóż w Nigerii i Libii.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z rządem francuskim na wszystkich stacjach paliwowych koncernu od 1 września do 31 października zostanie wprowadzona obniżka cen na paliwa w wysokości 20 eurocentów na litrze, bez limitu sprzedaży. Od 1 listopada do końca grudnia tego roku ceny będą niższe o 10 eurocentów.