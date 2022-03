Koncerny naftowe finansują wojnę Putina, bo na razie nie mają wyjścia

Organizacja ekologiczna Transport & Environment (T&E) piętnuje europejskie koncerny naftowe, które kupują ropę w Rosji – od aneksji Krymu wydały na nią 100 mld dolarów. Orlen w tej grupie się nie znalazł, ale Polska wciąż należy do najbardziej uzależnionych od rosyjskiej ropy krajów Unii Europejskiej.

Rezygnacja niełatwa i nie szybka

W marcu ubiegłego roku spółka podpisała z Rosnieftem nowy kontrakt, który przewidywał zakup 3,6 mln ton ropy rocznie w okresie 2 lat. Wcześniejszy kontrakt z Rosjanami przewidywał dostawy 5,4-6,6 mln ton ropy naftowej rocznie.Czytaj także: Zyska: Rezygnacja z dostaw rosyjskich surowców to kwestia bezpieczeństwa energetycznego Europy Dawniej dostawy były jeszcze wyższe. Według danych Federalnej Służby Celnej Rosji za rok 2015, Orlen kupił w tamtym roku od Rosnieftu 10 mln ton. To mniej więcej o połowę mniej niż nabył wówczas Total, a minimalnie więcej niż kupił Shell (odpowiednio 14,5 mln ton i 9,7 mln ton).Rosja uzyskuje ze sprzedaży ropy naftowej ogromne środki. Według wspomnianej już Federalnej Służby Celnej w roku 2020 było to 77,9 mld dolarów, a rok później - już 110,12 mld dolarów.Organizacja T&E podaje, że Europa codziennie wrzuca do kieszeni Rosji 285 mln dolarów za importowaną ropę naftową. Wśród unijnych państw Polska znajduje się na drugim miejscu - po Niemczech - pod względem wielkości zakupów. W ubiegłym roku wydaliśmy na rosyjską ropę 14,7 mld dolarów. Niewątpliwie też należymy do państw najbardziej uzależnionych od tego importu, w których stanowi on największą część ogółu zakupów.Rezygnacja z rosyjskich surowców wciąż jest jeszcze w fazie rozważań i zapowiedzi... Nie jest to krok możliwy z dnia na dzień. W dużej mierze import jest oparty na długoterminowych kontraktach, które zwykle przewidują kary umowne za przerwanie dostaw, ale i za przerwanie odbioru.Dlatego firmy mówiące o rezygnacji z rosyjskiej ropy wskazują na natychmiastowe odstąpienie od kupowania surowca w kontraktach spotowych, ale w przypadku kontraktów długoterminowych zapowiadają, że dopiero kolejnych już nie będzie... Te biegnące trzeba wypełnić. Ano zobaczymy...