Koncerny paliwowe wiedzą, gdzie leżą konfitury. Trucie środowiska? To (już) nie my

Bycie „zielonym” to dla wielu branż warunek do skutecznego zdobywania serc klientów. Przyjazne środowisku chcą być i koncerny paliwowe, które domyślnie produkują związki zatruwające to środowisko. Wizerunek koncernu przyjaznego dla natury jest niezwykle cenny, ale czy na pewno instalacja paneli fotowoltaicznych na stacyjnych obiektach albo wspieranie elektromobilności to najlepsza droga do walki o ochronę środowiska naturalnego dla firm paliwowych?

Firmy paliwowe chcą pokazać, że są przyjazne dla środowiska. Robią to na różne sposoby.

Elektromobilność to paradoksalnie kierunek rozwoju, który mogą wykorzystać też koncerny zajmujące się paliwami.

Zmiany na rynku są nieuchronne, ropa będzie zagospodarowywana w inny sposób niż obecnie.

Ta zła ropa naftowa