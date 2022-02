Konflikt Rosja - Ukraina może wywindować ceny ropy do 100 dol. za baryłkę

Ceny ropy naftowej są pod presją konfliktu Rosja - Ukraina. Zaostrzenie sytuacji między tymi państwami może podnieść je do 100 dolarów za baryłkę, deeskalacja sprowadzi je do poziomu 90 dolarów za baryłkę - powiedział analityk portalu e-petrol.pl Jakub Bogucki.

Jak wskazał ekspert, notowania ropy naftowej spadały we wtorek do 95-93 dolarów za baryłkę, chociaż jeszcze tego dnia rano osiągały maksimum w wysokości ponad 96,24 dolarów za baryłkę. Po południu znowu zaczęły piąć się w górę.

Trudno oceniać, jak będzie dalej. Mamy sytuację zawieszenia. Jeśli nastąpi uspokojenie w relacjach Rosja - Ukraina, ceny ropy naftowej mogą spaść do 90 dolarów za baryłkę - zauważył analityk.

Jeżeli jednak dojdzie do konfliktu między Rosją i Ukrainą, cena ropy naftowej może sięgnąć 100 dolarów za baryłkę - zastrzegł analityk.

"Obecnie mamy rollercoaster, jeśli chodzi o notowania ropy naftowej. To wynika ze sprzecznych komunikatów, jakie docierają do nas w sprawie konfliktu Ukraina - Rosja. Najpierw mówiło się o dużym ryzyku rychłej konfrontacji, obecnie - o deeskalacji konfliktu. To rynek ocenia jako ograniczenie groźby ewentualnych problemów związanych z dostawami surowca z kierunku wschodniego" - powiedział analityk portalu e-petrol.pl Jakub Bogucki w rozmowie we wtorek.

Jak wskazał ekspert, notowania ropy naftowej spadały we wtorek do 95-93 dolarów za baryłkę, chociaż jeszcze tego dnia rano osiągały maksimum w wysokości ponad 96,24 dolarów za baryłkę. Po południu znowu zaczęły piąć się w górę.

"Trudno oceniać, jak będzie dalej. Mamy sytuację zawieszenia. Jeśli nastąpi uspokojenie w relacjach Rosja - Ukraina, ceny ropy naftowej mogą spaść do 90 dolarów za baryłkę" - zauważył Bogucki. "Jeżeli jednak dojdzie do konfliktu między Rosją i Ukrainą, cena ropy naftowej może sięgnąć 100 dolarów za baryłkę" - zastrzegł analityk.

Bogucki wskazał również na inne niewiadome, które mogą wpływać na ceny ropy naftowej.

"Nie wiemy, jak i kiedy zakończą się negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w sprawie programu nuklearnego Iranu" - dodał, odnosząc się do rozmów rozpoczętych w Wiedniu 8 lutego br. Jeśli dojdzie do porozumienia i zniesienia amerykańskich sankcji na rynek może trafić z Iranu dodatkowo 0,7-1 mln baryłek surowca dziennie, co przyczyni się do spadku cen.

Także DM BOŚ wskazuje we wtorek, że napięcia geopolityczne są obecnie kluczowym czynnikiem kształtującym ceny ropy naftowej. W poniedziałkowym komentarzu analitycy wskazywali, że już w miniony piątek ceny ropy naftowej wybijały się na tegoroczne maksima w okolicach 94-95 dolarów za baryłkę, co stanowi najwyższy poziom cen ropy od ponad siedmiu lat.

"Na skutek obaw o możliwość rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która mogłaby mieć miejsce już nawet w najbliższych dniach, na rynkach finansowych zapanowała ogromna nerwowość. Ceny akcji spadały, natomiast ceny ropy naftowej pięły się w górę w obawie przed potencjalnymi sankcjami, które w razie inwazji kraje zachodnie narzuciłyby na Rosję" - zwróciła we wtorek uwagę Dorota Sierakowska z DM BOŚ.

Jej zdaniem ograniczenie produkcji i eksportu ropy naftowej z Rosji byłoby problematyczne nie tylko dla tego kraju, ale także dla całego globalnego rynku.

"Światowe zapasy ropy naftowej pozostają relatywnie niskie, a wiele państw - w tym spora część krajów OPEC - ma problem ze stopniowym zwiększaniem wydobycia. Do tego dochodzą oczekiwania wzrostu popytu na ten surowiec w obliczu ożywienia gospodarczego po pandemii. Wszystkie te czynniki w ostatnich tygodniach przekładały się na wzrost notowań ropy naftowej" - stwierdziła analityczka.

Sierakowska podkreśliła, że Międzynarodowa Agencja Energetyczna (International Energy Agency, IEA) podwyższyła w comiesięcznym raporcie prognozy globalnego popytu na ropę o 800 tys. baryłek dziennie. Może to jednak pozostać bez wpływu na dalsze notowania.

"To spora podwyżka biorąc pod uwagę fakt, że całkowity światowy popyt na ropę sięga około 100 mln baryłek dziennie - a więc rewizja stanowiła niemal 1 procent tej wielkości. Niemniej IEA podała, że - jej zdaniem - te informacje są już uwzględnione w cenach ropy naftowej i przyznała, że dotychczas była zbyt zachowawcza w swoich prognozach, natomiast rynek już je wycenił" - podkreśliła przedstawicielka DM BOŚ.

Amerykańska IEA spodziewa się średnich cen ropy naftowej Brent w lutym na poziomie 90 dolarów za baryłkę. Średnioroczny poziom cen dla roku 2022 i 2023 prognozowany jest odpowiednio na 82,87 dolarów za baryłkę oraz 68,48 dolarów za baryłkę.