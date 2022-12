Koniec przywilejów dla francuskich kierowców, budżet nie wytrzymał

Premier Francji Elisabeth Borne poinformowała, że na początku stycznia 2023 roku zostanie wprowadzony jednorazowy deputat paliwowy w wysokości 100 euro. Kwota trafi do 10 milionów właścicieli aut

W ramach rządowego pakietu antyinflacyjnego we Francji obowiązywały dopłaty do detalicznych cen paliwa. Dzięki temu na stacjach ceny były wyraźnie niższe.

Według rządowych wyliczeń ten rabat na paliwo sprzedawane na stacjach paliw obciążył francuski budżet kwotą przekraczającą 8 miliardów euro. Obniżka w wysokości 10 eurocentów za litr benzyny lub oleju napędowego obowiązywać będzie tylko do końca grudnia tego roku.

Krytycy wprowadzonych rozwiązań podnosili fakt, że z proponowanych rabatów, które w okresie od września do końca października przekraczały 40 eurocentów. korzystało bardzo wielu kierowców zagranicznych w tym kierowcy tirów oraz mieszkańcy przygranicznych terenów w Szwajcarii, Belgii czy Włoch, którzy tankowali paliwa także do kanistrów.

Teraz konieczne są oszczędności dlatego zdecydowano się na pomoc w formie jednorazowego bonu w wysokości 100 euro, który zostanie przekazany około 10 milionom Francuzów dojeżdżających do pracy własnymi samochodami. Osoby uprawnione będą mogły pobrać formularz, wypełnić go, podając wysokość dochodów zadeklarowanych do opodatkowania w 2022 rok, swoje dane osobowe, fakt posiadania samochodu, który jest użytkowany oraz jego numery rejestracyjne i złożyć podpis. Koszt dla budżetu szacowany jest w 2023 roku na około 1 miliard euro.

Pieniądze powinny trafić na wskazane konto bankowe w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku. Kwota ta zostanie zwolniona z podatku.

Argumentem za odejściem od subwencjonowania zakupu benzyny i oleju napędowego były także prognozy cen ropy na rynkach światowych. Wynika z nich, że średniorocznie za baryłkę trzeba będzie zapłacić około 80 dolarów podczas gdy w mijającym roku ceny oscylowały pomiędzy 90 a 100 dolarów.