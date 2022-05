Koniec turystyki paliwowej na Węgry

Wielu austriackich kierowców chciało zaopatrzyć się na Węgrzech w tańsze paliwo przed północą z czwartku na piątek, przed wprowadzeniem wyższych cen na paliwo dla pojazdów, zarejestrowanych poza Węgrami.

W efekcie ruch w rejonie przygranicznym został sparaliżowany przez wielu kierowców, głównie z Austrii i Słowacji – opisuje w piątek portal austriackiego dziennika Kronen Zeitung (KZ).

"Całkowicie przytłoczeni" sytuacją operatorzy stacji benzynowych wpuszczali tylko węgierskie pojazdy i odprawiali obcokrajowców z kwitkiem - dodaje KZ.

Wielu kierowców z Austrii nie dotarło na Węgry, zniechęceni przez długi czas oczekiwania na granicy. Ci, którzy dotarli na Węgry, zastali stacje, na których już nie było żadnego paliwa. Te, gdzie jeszcze można było je kupić - były oblegane. Jednak wiele stacji z powodu natłoku chętnych do zakupu paliwa po preferencyjnych cenach odprawiało Austriaków z niczym jeszcze przed północą - pisze KZ.

Nowe węgierskie przepisy, wprowadzone w czwartek, stanowią, że od piątku 27 maja jedynie kierowcy samochodów na węgierskich tablicach rejestracyjnych będą mogli tankować na Węgrzech.

Cena benzyny 95 i oleju napędowego, oficjalnie ograniczona do 480 forintów (ok. 1,24 euro za litr), obowiązuje na Węgrzech od 15 listopada 2021 roku. Cena paliwa w Austrii to ok. 1,80 euro za litr).