Koniec z rosyjskim dieslem. Jeździmy na paliwie z końca świata

W ubiegłym roku prawie 40 proc. paliw na polskim rynku pochodziło z importu. Głównie z Rosji. Teraz sprowadzamy paliwa z Arabii Saudyjskiej, a nawet z Singapuru i Tajwanu.

Wysokie ceny na stacjach nie zmniejszyły mobilności Polaków. Zużycie paliw w Polsce rośnie z roku na rok. Za popytem nie nadążają krajowe rafinerie.

W 2022 r. najwięcej paliw wciąż importowaliśmy z Rosji, ale pojawia się coraz więcej nowych źródeł.

Po zamknięciu wschodniego kierunku dostaw, który zapewniał nam ponad 30 proc. paliw gotowych, płacić będziemy więcej. Bo dywersyfikacja wiąże się z kosztami.

Wysoka mobilność społeczeństwa, a także ruch samochodowy związany z wojną w Ukrainie, spowodowały, że w 2022 roku ponownie wzrosło zużycie paliw w Polsce.

- Z naszych wstępnych szacunków wynika, że rynek dla trzech głównych paliw silnikowych – benzyn, oleju napędowego i autogazu – zwiększył się w 2022 r. o ok. 4 proc. w stosunku do poprzedniego roku – mówi w rozmowie z WNP.PL Krzysztof Romaniuk, dyrektor ds. analiz rynku paliw w Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

Z wstępnych danych POPiHN (ostateczne poznamy dopiero w połowie roku) wynika, że procentowo najbardziej wzrosło zużycie benzyn, bo o ok. 6 proc. W przypadku oleju napędowego był to 3-procentowy wzrost. Jednak biorąc pod fakt, że w Polsce zużywa się trzy razy więcej diesla niż benzyn, to przy niższej wartości procentowej rynek ten urósł w minionym roku najbardziej.

Wysokie ceny na stacjach paliw nie odstraszyły Polaków od podróży

Te wzrosty, choć niższe niż 2021 r., gdy zużycie paliw rok do roku było wyższe o 7 proc., pokazują, że Polacy zaakceptowali bardzo wysokie ceny, które dominowały na stacjach paliwowych przez cały ubiegły rok.

- Nikt nie przypuszczał, że będziemy świadkami aż takich wzrostów cen w tak krótkim czasie. Mimo tych podwyżek kierowcy nadal chętnie korzystali ze swoich pojazdów, co przełożyło się na wysoki popyt– mówi Krzysztof Romaniuk.

Oczywiście czynników, które wpłynęły na wzrost zużycia paliw w Polsce, było więcej. W znacznym stopniu przyczyniła się do tego wojna za wschodnią granicą.

- Cały transport w kierunku Ukrainy, jak i ruch pojazdów ukraińskich, przyczyniły się do wzrostu zużycia paliw na krajowym rynku. Dodatkowo obserwowaliśmy przez kilka miesięcy wzmożony ruch na przygranicznych stacjach naszych południowych i zachodnich sąsiadów, u których ceny paliw były wówczas znacznie wyższe niż w Polsce – wylicza nasz rozmówca.

Polska musi importować coraz więcej paliw, by zaspokoić zapotrzebowanie

Popyt i zużycie paliw rosną, i to szybciej niż zdolności produkcyjne krajowych rafinerii, dlatego znaczna, bo prawie 40-procentowa część zapotrzebowania musiała zostać pokryta w ubiegłym roku importem.

- Tutaj duży udział w imporcie paliw niezmiennie ma gaz płynny LPG, który jest w zdecydowanej części sprowadzany do Polski zza granicy. Jeśli chodzi o olej napędowy, to import w tym przypadku pokrywał ok. 30 proc. krajowego zapotrzebowania – doprecyzowuje Krzysztof Romaniuk.

2022 rokiem dywersyfikacji. Zmienia się geografia dostaw paliw do Polski

Zmienia się natomiast geografia dostaw diesla, co w ubiegłym roku było w głównej mierze efektem sankcji nakladanych na Rosję po napaści na Ukrainę.

- W zeszłym roku najwięcej oleju napędowego sprowadzaliśmy wciąż z Rosji. Tradycyjnie znaczącym kierunkiem były Niemcy, ale pojawiały się też nowe kierunki. W drugim półroczu mieliśmy dostawy z Holandii, Słowacji, ale też Arabii Saudyjskiej, która jest zupełnie nowym graczem, czy Singapuru i Tajwanu – wylicza ekspert POPiHN, wskazując, że pojawia się coraz więcej źródeł zaopatrzenia.

5 lutego wejdzie w życie unijne embargo na produkty naftowe z Rosji, co ostatecznie zmieni geografię dostaw do Polski. Jednak sporo firm do końca sprowadza tanie rosyjskie paliwa, by przygotować się na nadchodzącą rewolucję na rynku paliwowym.

- Kto mógł, to kupował, co widać na całym europejskim rynku. Magazyny są mocno wypełnione dieslem, pozyskanym głównie z Rosji. Wszystko po to, aby zapobiec ewentualnym zakłóceniom w dostawach po wejściu w życie sankcji – wyjaśnia Krzysztof Romaniuk.

Co zatem stanie się po 5 lutego? Romaniuk nie pozostawia złudzeń. Po zamknięciu wschodniego kierunku dostaw, który zapewniał nam ponad 30 proc. paliw gotowych, płacić będziemy więcej. Bo dywersyfikacja wiąże się z kosztami.