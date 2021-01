Koniec złotej ery rafinerii

Marże rafineryjne spadły w minionym roku do najniższych od lat poziomów, co sprawia, że w rafineriach trudno o rentowność przerobu ropy. Eksperci są zgodni, że złota era rafinerii już się skończyła, a o powrocie do przedcovidowych poziomów można zapomnieć.

Po pandemicznym krachu na rynku ropy naftowej kluczowe pozostaje pytanie, jak będzie wyglądać proces odbudowy marż rafineryjnych. Czy w ogóle możliwy jest powrót do przedpandemicznych poziomów?

Nasi rozmówcy, wiceprezes Instytutu Staszica Dawid Piekarz oraz Kamil Kliszcz, analityk BM mBanku, są zgodni - czas, który można nazwać złotą erą rafinerii, już się skończył.

Spadki marż rafineryjnych widać w notowaniach spółek z indeksów paliwowych nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.