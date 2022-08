Kontrowersje wokół prezesa MOL-a

Portal Wirtualna Polska napisał, że Zsolt Hernadi, prezes węgierskiego koncernu MOL, jest ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania w związku z wydarzeniami w Chorwacji. Do sprawy odniósł się lider PO Donald Tusk. Zarazem pojawiły się informacje, że Hernadi jest niewinny. Sam MOL w lipcu 2022 podał, że został on ponownie oczyszczony z zarzutów korupcyjnych w sprawie chorwackiej.

Portal Wirtualna Polska (WP) napisał, jak podał PAP we wtorek 2 sierpnia 2022, że Zsolt Hernadi, prezes węgierskiego koncernu MOL, który ma przejąć część stacji Lotosu, jest ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania. Ma do odsiedzenia w Chorwacji dwa lata więzienia za skorumpowanie tamtejszego premiera, a sprawa według WP dotyczyła zakupu chorwackiego odpowiednika Orlenu.

PAP poinformował również, że o sprawę fuzji Orlenu z Lotosem, w tym o kontrowersje dotyczące koncernu MOL, był pytany Donald Tusk, lider PO.

- Jeśli chodzi o fuzję Orlenu i Lotosu, a niedługo także PGNiG, to mamy do czynienia z jednym z największych skandali w historii Polski niepodległej po 1989 r - powiedział Tusk, cytowany przez PAP.

Donald Tusk nawiązując do doniesień WP dodał, że niektóre media przypomniały, kto był partnerem prezesa Orlenu Daniela Obajtka w procesie przejęcia przez MOL stacji Lotosu.

- (To) najbliższy zaufany biznesmen i menedżer Viktora Obrana kierujący de facto MOL-em od wielu, wielu lat, skazany za przekupstwa, łapówki przez sąd w Chorwacji. To on przeprowadził dość podobny zakup, dotyczyło to przemysłu chorwackiego i zapłacił miliony łapówki ówczesnemu premierowi Chorwacji - mówił, jak podała PAP, o Hernadim lider PO.

Sprawę poruszył też Money.pl. W swoim tekście m.in. podał, że MOL w 2008 roku zwiększył swoje udziały w chorwackiej INIE do 45 proc., a rok później do ponad 47 proc. I właśnie przy okazji tych transakcji - według chorwackiego wymiaru sprawiedliwości - doszło do korupcji.

MOL w komunikacie z 7 lipca 2022 podał tymczasem, że Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID), sąd arbitrażowy z siedzibą w Waszyngtonie podlegający Bankowi Światowemu, wydał ostateczne orzeczenia w sporze pomiędzy MOL a Republiką Chorwacji.

"Tym samym sprawa arbitrażowa, która rozpoczęła się w 2013 roku została już ostatecznie rozstrzygnięta (...) stwierdzono, że MOL jest stroną przeważającą w arbitrażu. Trybunał arbitrażowy przyznał MOL ponad 235 mln USD wraz z odsetkami" - m.in. napisał MOL w komunikacie.