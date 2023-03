Kontrowersyjny megaprojekt wydobywczy na Alasce dostał zielone światło

Administracja prezydenta USA Joe Bidena wydała zgodę na realizację dużego i kontrowersyjnego projektu wydobywczego koncernu ConocoPhillips na Alasce. Inwestycja pochłonie 8 mld dol. i pozwoli na produkcję 180 tys. baryłek ropy dziennie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Projekt Willow wydobycia ropy w North Slope na Alasce ma długą historię, jednak dopiero teraz doczekał się zielonego światła ze strony administracji Joe Bidena.

Jak przekonuje ConocoPhillips, projekt, który ma pochłonąć 8 mld dol., wpisuje się w priorytety amerykańskiego rządu, dotyczące uniezależnienia surowcowego Stanów Zjednoczonych od importu.

Przeciwnicy Willow wskazują, że zatwierdzając projekt, administracja Joe Bidena łamie obietnice wyborcze, w których znalazły się deklaracje zaniechania nowych odwiertów na publicznych terenach.

O polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej m.in. w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego będziemy rozmawiać w trakcie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 24-26 kwietnia w Katowicach.

Po latach batalii koncern ConocoPhillips odniósł sukces i otrzymał zgodę Departamentu Spraw Wewnętrznych (ang. ROD - Record of Decision) na realizację projektu Willow. To największe planowane w Stanach Zjednoczonych przedsięwzięcie wydobywcze ostatnich lat.

Megaprojekt wydobywczy, który ma podnieść bezpieczeństwo energetyczne USA

Projekt Willow zakłada sięgnięcie po złoża ropy na Alasce szacowane na 600 mln baryłek ropy. By było to możliwe, ConocoPhillips musi zbudować całą infrastrukturę niezbędną do wydobycia. Zgodnie z uzyskaną zgodą administracji prezydenta USA będą to trzy wiertnie, których produkcja ma sięgnąć 180 tys. baryłek ropy dziennie. To około 40 procent całej obecnej dziennej produkcji na Alasce.

- To właściwa decyzja dla Alaski i naszego narodu - powiedział cytowany w komunikacie firmy Ryan Lance, prezes i dyrektor naczelny ConocoPhillips. - Willow wpisuje się w priorytety administracji Bidena dotyczące ułatwiania transformacji energetycznej i zwiększania naszego bezpieczeństwa energetycznego, a wszystko to przy jednoczesnym tworzeniu nowych miejsc pracy i zapewnieniu korzyści społecznościom rdzennych mieszkańców Alaski – dodał.

Koncern wylicza, że projekt stworzy ponad 2,5 tys. miejsc pracy przy jego realizacji i ok. 300 miejsc pracy w dłuższej perspektywie. Rząd federalny przy tym może liczyć na dodatkowe wpływy do budżetu rzędu nawet 18 mld dol.

Kontrowersyjny projekt zdradą obietnic wyborczych Bidena?

Jednak projekt, choć zyskał w końcu aprobatę zarówno prezydenckiej, jak i federalnej administracji, ma sporo przeciwników. Willow zlokalizowany jest na terenie Narodowego Rezerwatu Ropy Naftowej na Alasce, dlatego przedstawiciele lokalnych społeczności obawiają się o jego wpływ na środowisko naturalnego tego terenu.

Ekolodzy podnoszą też, że wyrażając zgodę na realizację projektu Willow, Joe Biden nie dotrzymuje deklaracji, składanych podczas kampanii wyborczej, zaniechania nowych odwiertów na publicznych terenach. Jak wyliczają, wydobycie z projektu wygeneruje wystarczającą ilość ropy, aby uwalniać 9,2 miliona ton szkodliwych emisji rocznie - co odpowiada emisjom dodatkowych 2 milionów samochodów spalinowych.

Nie brakuje opinii, że po wybuchu wojny na Ukrainie deklaracje ochrony środowiska schodzą na plan dalszy w imię bezpieczeństwa dostaw kopalnych surowców.