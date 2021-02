Kopalnia należąca do PKN Orlen podsumowała 35 lat swojej działalności

Blisko 130 mln metrów sześc. solanki wydobyto w Kopalni Soli „Mogilno” od uruchomienia jej działalności, czyli przez 35 lat - poinformowały Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino z Grupy Orlen. W kopalni, która obchodzi swoje urodziny, prowadzone są kolejne inwestycje górnicze.

Jak podkreśliły w komunikacie Inowrocławskie Kopalnie Soli (IKS), "obecnie Solino rozwija działalność Kopalni Soli Mogilno, prowadząc na szeroką skalę inwestycje górnicze, wierci nowe otwory oraz modernizuje infrastrukturę technologiczną".

"W tym roku spółka Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino świętuje jubileusz 35-lecia otwarcia Kopalni Soli +Mogilno+" - podano w komunikacie IKS. Wspomniano w nim m.in., że budowę Kopalni Soli "Mogilno" rozpoczęto w 1978 r., a zakończono w 1986 r. - eksploatację rozpoczęto od głębokości 1400 metrów. "Kopalnia Soli +Mogilno+ nieprzerwanie produkuje solankę od jej otwarcia w dniu 13 lutego 1986 r." - przekazały IKS. Jak podano w informacji, wydobyto tam "już blisko 130 mln metrów sześc. solanki".

"W tym szczególnym dla spółki roku jubileuszowym, zarząd Solino za trud i wysiłek włożony w rozwój Inowrocławskich Kopalń Soli Solino wszystkim obecnym i byłym pracownikom spółki składa serdeczne podziękowania - Szczęść Boże!" - podkreślono w informacji o historycznej rocznicy.

IKS to spółka z Grupy Orlen - PKN Orlen ma tam 100 proc. udziałów; to największy w Polsce producent solanki - aktualnie ok. 9 mln metrów sześc. rocznie. Jest ona pozyskiwana w dwóch otworowych kopalniach zlokalizowanych w Górze koło Inowrocławia oraz w Przyjmie koło Mogilna. Solanka ta dostarczana jest następnie m.in. do zakładów branży sodowej i chemicznej, a także do uzdrowiska Inowrocław.

Od 2002 r. w wyeksploatowanych podziemnych kawernach solnych kopalni "Góra", na głębokości 300 do 350 metrów, IKS magazynuje strategiczne dla Polski zapasy ropy naftowej i paliw gotowych, w tym oleju napędowego. To jeden z niewielu tego typu obiektów w Europie.