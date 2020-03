Koronawirus pogrąża branżę lotniczą. Rykoszetem obrywają też dostawcy paliw

Koronawirus okazał się śmiertelnym zagrożeniem nie tylko dla ludzi. Branża lotnicza stanęła w obliczu największego od lat kryzysu, którego echa słychać już w kolejnych gałęziach gospodarki. Skutki pandemii widoczne są już także na rynku paliw lotniczych.

System naczyń połączonych

Polscy dostawcy uspokajają

Wcześniej LOT wprowadził możliwość bezpłatnej zmiany daty podróży pasażerom mającym bilet zakupiony przed 31 marca 2020 r. Taką samą możliwość dają Air France, KLM, Lufthansa Group i wszystkie jej linie lotnicze, czyli Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines oraz Air Dolomiti.Skala załamania liczby operacji lotniczych na całym świecie nie pozostaje bez przełożenia na spadek popytu na paliwo lotnicze.- Epidemia koronawirusa prowadzi do rekordowego zmniejszenia popytu, przede wszystkim w Chinach, ale wywołuje efekt falowy na całym świecie, szczególnie w przypadku paliwa do silników odrzutowych. Globalne zapotrzebowanie na paliwo do silników odrzutowych jest niższe o ponad 0,6 mln b/d w okresie styczeń-marzec – informowali analitycy agencji informacyjnej S&P Global Platts Analytics.Według ich prognoz nie należy spodziewać się żadnej poprawy sytuacji na rynku przed końcem II kwartału 2020 r., dlatego producenci będą musieli ograniczać produkcję lub przestawiać ją na inne rodzaje paliw.Warto w tym miejscu dodać, że segment paliw lotniczych może o wiele dłużej odczuwać skutki pandemii niż segmenty innych paliw. Proces reanimacji branży transportu lotniczego nie będzie łatwy i na odbudowę popytu trzeba będzie długo poczekać.Spadek zapotrzebowania na paliwa lotnicze pociąga za sobą spadek cen tego surowca. Pod koniec lutego ceny paliwa lotniczego na azjatyckich rynkach, najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa, spadły o 30 proc. w porównaniu do cen z początku 2020 r.- To rzeczywiście bezprecedensowy spadek od czasu światowego kryzysu finansowego – komentował cytowany przez Reuters Sri Paravaikkarasu, dyrektor ds. rynków naftowych Azji w firmie consultingowej FGE.Jego zdaniem ceny ustabilizują się wokół tych poziomów w ciągu najbliższych kilku miesięcy, zanim w trzecim kwartale nastąpi ożywienie.Również na londyńskiej giełdzie widać skalę załamania. Ceny paliw lotniczych na London Metal Exchange spadły od początku roku o ponad 41 proc. .Obecnie wpływ na notowania ma dodatkowo wojna cenowa, którą wywołały na rynku ropy Arabia Saudyjska i Rosja po załamaniu rozmów w ramach OPEC+.Czytaj więcej: To już wojna na całego. Trump będzie liczył straty, polskie koncerny zacierają ręce Sytuację na rynku paliw lotniczych odczuwają już firmy działające na polskim rynku.Lotos-Air BP Polska, firma działająca na 6 lotniskach w kraju, obecna m.in. w Gdańsku, Warszawie, Katowicach, Lublinie, Szymanach (Port Lotniczy Olsztyn-Mazury) i Poznaniu, widzi już skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa w postaci redukcji liczby lotów i związanego z tym zmniejszonego popytu na paliwo lotnicze JET A-1.- Na bieżąco obserwujemy popyt na paliwo lotnicze. Do tej pory największą zmianę odczuliśmy w postaci redukcji lotów linii lotniczej Air China, która jako pierwsza znacząco ograniczyła liczbę połączeń lotniczych do Chin. Spodziewamy się kolejnych ograniczeń w siatce połączeń praktycznie wszystkich międzynarodowych przewoźników, z którymi mamy podpisane kontrakty – mówi WNP.PL Adam Kasprzyk, rzecznik Grupy Lotos.Jak podkreśla, branża lotnicza jest bardzo wrażliwa na gwałtowne zmiany popytu. - Kilka dni temu bankructwo ogłosił brytyjski przewoźnik regionalny Flybe, a zmniejszona liczba pasażerów na całym świecie może wpłynąć na kondycję finansową przewoźników lotniczych i wszystkich branż powiązanych z lotnictwem – dodaje. W tym na branżę dostaw paliwa lotniczego.PKN Orlen, największy w kraju dostawca paliwa lotniczego, zapewnia, że ma wypracowane scenariusze na wypadek obniżenia konsumpcji paliw lotniczych. Dotyczą one m.in. optymalizacji zakupów czy produkcji.- Obserwujemy sytuację i będziemy adekwatnie reagować – poinformowali nas przedstawiciele biura prasowego koncernu. Jednak nie chcę wybiegać w przyszłość.- Ze względu na dynamikę zdarzeń, jakie mają miejsce w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wstrzymujemy się od prognoz – dodają.