Koronawirus w Polsce. Stacje paliw w dobie pandemii

Wyludnione ulice, zamknięte galerie handlowe, kolejki przed sklepami, które ze względów bezpieczeństwa ograniczają ruch. Tak wygląda krajobraz Polski po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Do nowej rzeczywistości dostosować się musiały również stacje paliw. Jednak obawy o puste dystrybutory są bezzasadne. Jak zapewniają przedstawiciele działających w Polsce koncernów paliwowych, na stacjach jest bezpiecznie i paliwa nie zabraknie.

Z powodu pandemii koronawirusa koncern na ponad 500 swoich stacjach paliw w całym kraju wdrożył zasady bezpiecznej obsługi klienta.- Zwiększono zapasy środków czystości. Określono stacje z podwyższonym ryzykiem – tam wysłano większe ilości masek antywirusowych i płynów dezynfekujących do rąk. Wszystkie produkty gastronomiczne sprzedawane są tylko na wynos – opisuje aktualną sytuację Adam Kasprzyk.Na rolę, jaką w dobie kryzysu mają do odegrania stacje paliw, uwagę zwrócił również prezes BP w Polsce.- Obok służby zdrowia, aptek i sklepów spożywczych stacje paliw są kluczowe, żebyśmy przetrwali ten kryzys. Paliwo jest potrzebne dla służb, transportu, dla funkcjonowania całej gospodarki. To trudny czas dla wszystkich, bądźmy dla siebie wyrozumiali i mili – z takim apelem zwrócił się Bogdan Kucharski, podkreślając, że tej chwili najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi i ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa.Firma BP czasowo ograniczyła ofertę Wild Bean Cafe do sprzedaży produktów na wynos. Dla zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i klientów na stacjach BP została także ograniczona liczba osób, które w jednym momencie mogą przebywać na terenie sklepu, wprowadzono także bezpieczny, półtorametrowy odstęp między klientami i pracownikami, a także rekomendowane są płatności bezdotykowe. Na stacjach pojawiły się też specjalne plastikowe ekrany oddzielające strefę kasową od sklepu.- Zapewniam państwa, że robimy wszystko, aby stacje były wsparciem dla transportu – podkreślił prezes BP w Polsce.Koncern, tak samo jak Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, włączył się w akcji społeczną #Dbajmyosiebie, której celem jest zwrócenie uwagi na problem, z którym mierzy się obecnie cała branża handlowa - z obawami swoich pracowników, dzięki pracy których sklepy, stacje, apteki działają.- Zależy nam - jak i całej branży, na uświadomieniu wagi zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie społeczeństwa. Dlatego promujemy akcje #Dbajmyosiebie, pokazując sytuację pracowników handlu, których praca stała się w dzisiejszej sytuacji niemalże służbą społeczeństwu. Pokazujemy, jak odpowiedzialnie i z empatią postępować, aby nie narażać ani siebie ani ich – mówi nam Magdalena Kandefer-Kańtoch, rzecznik BP Europa SE.Zmiany w zasadach sprzedaży produktów gastronomicznych wprowadził także Shell. Na polskich stacjach koncernu wydawane są one wyłącznie na wynos.- Priorytetem Shell jest bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz bezpieczna działalność operacyjna – mówi nam Anna Papka, rzecznika prasowego koncernu. - Jeśli chodzi o stacje paliw, to zachęcamy klientów do dokonywania płatności bezgotówkowych kartą, aplikacją bądź usługą płatniczą. Przy dystrybutorach znajdują się jednorazowe rękawiczki, których klienci mogą użyć do tankowania. Na stacjach, na których jest to możliwe, uruchomiliśmy sprzedaż przez okienko, a dodatkowo w wielu punktach wprowadziliśmy przezroczystą ścianę z plexi przy kasie, która będzie stanowić dodatkową barierę ochronną między klientami a pracownikami stacji – opisuje aktualną sytuację na stacjach paliw.Ponadto, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS), na drzwiach budynków stacji pojawiły się komunikaty informujące o konieczności zachowania bezpiecznej odległości od rozmówców (1-1,5 m), dodatkowe oznaczenia (taśmy), które ułatwią klientom oraz pracownikom stacji zachowanie bezpiecznej odległości.- Zgodnie z sugestią rządu od 16 marca Shell rekomenduje pracownikom biurowym przejście na pracę zdalną. Oddziały w Krakowie i Warszawie pozostają jednak otwarte dla tych osób, które chciałyby pracować w warunkach biurowych, zabrać swoje rzeczy czy sprzęt – jest to obecnie bardzo nieliczna grupa. W biurach zostały wdrożone dodatkowe rozwiązania, aby utrzymać najwyższy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. Przypominamy również pracownikom o zachowywaniu odpowiedniego dystansu oraz ograniczenie interakcji i spotkań fizycznych – informuje Anna Papka, podkreślając, że do tej pory w Shell Polska nie było żadnego potwierdzonego przypadku zachorowania na COVID-19 wśród pracowników biur, personelu stacji i klientów.Określone działania w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirusa podjął również Anwim, właściciel sieci Moya. Wobec pandemii, zarówno na stacjach paliw, jak i w centrali firmy wprowadzono dodatkowe środki zabezpieczające oraz uruchomiono procedury, których celem jest minimalizacja ryzyka zarażenia.- Zdajemy sobie sprawę ze skali rozprzestrzeniania się wirusa, dlatego w tej chwili są to dla nas działania priorytetowe - mówi WNP.PL Filip Puchalski, dyrektor ds. operacyjnych Moya, członek zarządu Anwim. - Przede wszystkim stosujemy się do ogólnych zaleceń służb sanitarnych – zwracamy szczególną uwagę na kwestie higieny.I tak na stacjach we wszystkich toaletach pojawiły się specjalne płyny odkażające wraz z graficznymi instrukcjami prawidłowego mycia rąk. Pracownikom, którzy mogą wykonywać swoją pracę zdalnie, zalecono skorzystanie z tej formy realizacji obowiązków.- Odwołaliśmy wszystkie zagraniczne wyjazdy służbowe oraz spotkania organizowane na terenie kraju. Staramy się także ograniczyć do absolutnego minimum inne spotkania, wykorzystując nowoczesne technologie do łączności wideo i telekonferencji - kontynuuje Puchalski.Podobne środki ostrożności zostały wprowadzone, by zadbać o bezpieczeństwo klientów. Pracownicy zobowiązani są do dokładnego czyszczenia i odkażania elementów wyposażenia stacji: stolików w Caffe Moya i wszystkich powierzchni roboczych przy kasie raz na dwie godziny, a toalet co 30 minut. Co więcej, pracownicy zobowiązani są do odkażania nawet kilka razy na jedną zmianę klamek i innych elementów, z którymi mają kontakt klienci. Do tankowania pojazdów zalecane jest używanie jednorazowych rękawiczek, w obiektach pojawiła się także żółta linia, która sugeruje utrzymanie bezpiecznej odległości klientów od pracowników stacji.- Na niektórych stacjach pojawią się także specjalne tablice z przezroczystego plexiglasu oddzielające klientów od sprzedawców – w trosce o zdrowie zarówno jednych, jak i drugich, a już teraz, jeśli stacja ma taką możliwość, rekomendujemy sprzedaż produktów przez tzw. okienko nocne – podsumowuje Puchalski.Specjalne procedury uruchomił także koncern Circle K, który w czasie pandemii w każdym kraju powołał specjalny zespół do śledzenia zaleceń służb zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.- Nasi pracownicy utrzymują czystość na stacjach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dotyczy to w szczególności miejsc i powierzchni, które są często dotykane przez klientów, takie jak terminale płatnicze, ekrany dotykowe, dystrybutory, toalety i inne – wylicza Brian Hannasch, CEO w Circle K. - Naszym celem jest udostępnienie na naszych stacjach środków sanitarnych, takich jak żele, chusteczki odkażające czy rękawice jednorazowe, które pomogą chronić klientów oraz pracowników. W związku ze zwiększonym zainteresowaniem środkami higienicznymi oraz innymi produktami pierwszej potrzeby, zwiększyliśmy ich zapasy – dodał.Ponadto w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników stacji sieć Circle K wstrzymała do odwołania sprzedaż lotto oraz zawiesiła usługę wypożyczania przyczep. Na terenie przystacyjnych sklepów może przebywać maksymalnie 5 osób, z zachowaniem odstępu 1,5 m. Kubki do kawy, wieczka oraz mieszadełka, także pieczywo, ciastka i wypieki dostępne są jedynie u sprzedawcy. Hot dogi oraz produkty z oferty gastronomicznej sprzedawane są wyłącznie na wynos.Koronawirus rozprzestrzenia się w bardzo szybkim tempie. Liczba zarażonych w Polsce i na świecie rośnie. WHO ogłosiła stan pandemii. Rząd na bieżąco reaguje na dynamiczną sytuację związaną z Covid-19 – kolejne godziny przynoszą nowe decyzje. Na bieżąco rozwój wydarzeń można śledzić w RELACJI LIVE.