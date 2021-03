Koronawirus zmniejszył o połowę zyski największej firmy naftowej świata

Saudi Aramco, podobnie jak wszystkie firmy z branży, ma za sobą trudny rok. Zysk netto największej firmy naftowej świata spadł prawie o połowę. Mimo tego koncern zapowiedział wypłatę dywidendy zgodnie z planem. Zyska na tym przede wszystkim rząd Arabii Saudyjskiej.

Sygnały odbudowy popytu

W ubiegłym roku nakłady inwestycyjne koncernu wyniosły 27 mld dol., o 6 mld dol. mniej niż w 2019 r. To rezultat poczynionych oszczędności i skoncentrowania się firmy na perspektywicznych projektach.Na ten rok Aramco planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne do 35 mld dol. Będzie to jednak znacznie mniej, niż zakładała poprzednia prognoza, w której na rozwój i inwestycje zakładano 40-45 mld USD.Niemniej jednak naftowy gigant patrzył optymistycznie w przyszłość.- Nasza długoterminowa strategia optymalizacji portfela ropy i gazu jest realizowana, a wraz z poprawą otoczenia makroekonomicznego obserwujemy wzrost popytu w Azji, a także pozytywne sygnały płynące z innych regionów. Jesteśmy przekonani, że wyjdziemy z tej pandemii z silniejsi - podsumował prezes i dyrektor generalny Saudi Aramco, Amin Nasser.Raport o ubiegłorocznych wynikach finansowych pojawia się w czasie, gdy saudyjskie rafinerie Aramco padły ofiarą ataków dronów ze strony wspieranych przez Iran rebeliantów Huti w Jemenie.