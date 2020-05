Kryzys niestraszny Orlenowi. Na razie

PKN Orlen zapowiedział dokonanie odpisów aktualizujących wartość aktywów segmentu upstream oraz zapasów ropy. Nie pozostanie to bez wpływu na kwartalne wyniki finansowe spółki, które poznamy 6 maja. Jednak analitycy są spokojni - Orlen ma bardzo mocny bilans i wygrywa dywersyfikacją działalności. To broni spółkę przed skutkami panującego kryzysu. Na razie...

Również Krzysztof Kozieł, analityk Pekao IB spodziewa się jutro publikacji dobrych wyników koncernu.- Oczekujemy, że oczyszczone wyniki, które mają największe znaczenie dla inwestorów, będą bardzo przyzwoite w I kwartale. Pierwsze dwa miesiące roku i jeszcze nawet połowa kwietnia były dobre dla spółki. Sytuacja skomplikowała się dopiero w ostatnich tygodniach, gdy w wyniku wprowadzonych obostrzeń gwałtownie spadła sprzedaż na stacjach paliw, co odbiło się na produkcji. To czynnik ciążący na wynikach za I kwartał – mówi analityk.Analitycy podkreślają jednocześnie, że Orlen ma komfort dobrego bilansu, a ostatnie akwizycje i działania koncernu będą w przyszłości działać na korzyść spółki.- Orlen jest bardzo zdywersyfikowany, a to w takim otoczeniu, z jakim mamy do czynienia, będzie procentować. Ostatnia akwizycja Energi tylko potwierdziła ten przyjęty przez firmę kierunek różnicowania działalności. Dzięki temu wyniki koncernu nie będą tak narażone na oddziaływanie czynników zewnętrznych, jak w przypadku firm opartych głównie na segmencie wydobywczym – mówi Krzysztof Kozieł.Na mocną pozycję Orlenu w obecnej, niepewnej sytuacji makroekonomicznej, zwraca również uwagę Kamil Kliszcz. Jego zdaniem Orlen ze swoim profilem działalności, skoncentrowanym głównie na części downstreamowej, może być w ogólnym rozrachunku beneficjentem załamania cen ropy naftowej na globalnych rynkach.- Orlen ma bardzo mocny bilans, a to jest kluczowe w tych trudnych czasach. Właśnie przejął Energę, planuje duży wydatek na przejęcie Lotosu. W planach koncern ma też spore wydatki na inwestycje organiczne, co jednak nie oznacza, że spółka jest zupełnie odporna na to, co się dzieje na świecie. Być może w przyszłości konieczne będą analizy programów inwestycyjnych, stress testy – mówi Kamil Kliszcz, podkreślając, że Orlen nie musi jednak podejmować dziś radykalnych działań.– Na pewno otoczenie się zmieniło i tak intensywna ekspansja, jaka była zaplanowana przez koncern, może być ryzykowna. Myślę, że spółka część projektów będzie przesuwać – dodaje analityk.Przypomnijmy, że PKN Orlen zakończył ubiegły rok zyskiem w wysokości 4,3 mld zł wobec 5,7 mld zł rok wcześniej.