Kto ma najwięcej stacji benzynowych w Polsce? To najnowsze dane

Na koniec trzeciego kwartału w całym kraju funkcjonowało 7807 stacji benzynowych. Na koniec grudnia 2018 r. było ich 7765, co oznacza wzrost o 0,54 proc. – wynika z szacunków Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

PKN Orlen jest operatorem 1784 punktów (wobec 1787 na koniec grudnia 2018 r.), w tym 40 pod logo "Bliska" (w porównaniu do 52 na koniec 2018 r.). Liczba stacji, których operatorem jest Grupa Lotos wynosiła 496, w porównaniu do 495 na koniec grudnia 2018, w tym pod logo "Optima" 194 (na koniec roku było to 197).

Według danych POPiHN, liczba stacji spółek zagranicznych wyniosła 1524 na koniec września i 1512 na koniec grudnia 2018 r. Największymi sieciami dysponowały: BP (565 stacji benzynowych), Shell (409) oraz CircleK (dawniej Statoil - 353).



Liczba stacji operatorów niezależnych na koniec września to około 3807, w porównaniu do 3779 na koniec ubiegłego roku. Największe sieci niezależne to: Anwim (Moya) z 223 punktami, Pieprzyk (83), Slovnaft Partner (82), Huzar (74), a także Avia (48).



Na koniec września w kraju funkcjonowało 196 stacji sklepowych, najwięcej pod logo Intermarche – 68, Carrefour – 43 i Tesco – 29 obiektów.