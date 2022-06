Litr paliwa za 10 zł jest tylko kwestią czasu. Powodów niestety nie brakuje

Astronomiczne ceny paliw w Polsce elektryzują społeczeństwo. Niestety obserwowana od kilku miesięcy tendencja wzrostowa nie wyhamuje, a oprócz czynników krajowych dodatkowa presja napłynie z zewnątrz.

Unijne embargo na rosyjską ropę, zakończenie wyprzedaży amerykańskich rezerw strategicznych oraz rozruch chińskiej gospodarki - te czynniki będą napędzać wzrost cen ropy naftowej w drugiej części 2022 roku.

Cena baryłki jest co prawda niższa od historycznej z 2008 roku, jednak słaby złoty powoduje, że realna cena wyrażona w naszej walucie jest de facto o prawie 50 proc. wyższa

Przy relatywnie wysokich marżach koncernów cena 10 zł za litr benzyny lub diesla nie jest niestety abstrakcją.

Historyczny rekord cenowy ropy naftowej miał miejsce w 2008 roku - wówczas baryłka WTI kosztowała 147 dolarów, o około 22 proc. więcej niż obecnie (120 dolarów). Niespełna 15 lat temu cena benzyny w Polsce nawet nie zbliżyła się do 7 zł za litr, a powodem był relatywnie mocny złoty w relacji do dolara - obecnie jeden dolar kosztuje 4,26 zł, w 2008 kurs USD/PLN nie przekroczył bariery 3,15 zł. Między innymi ta zależność warunkuje powszechną drożyznę na stacjach paliw.

- Historyczna cena baryłki z lat 2008 i 2009 to okolice 147 dolarów, teraz mamy 120. Kluczem do wysokich cen na polskich stacjach - oprócz zawyżonych marż - jest słaby złoty w stosunku do dolara. Cena baryłki w złotych jest bowiem historycznie wysoka - około 40-50 proc. wyższa niż w latach 2008-2009, kiedy ceny na stacjach były w okolicach 5,20 zł za litr, więc obecnie poziom 7 zł za litr jest uzasadniony, ale 8 i więcej już zupełnie nie - to wynik wysokich marż, a to już zależy od polityki koncernów - komentuje dla WNP.PL Piotr Kuczyński, analityk Domu Inwestycyjnego Xelion.

A marże wciąż rosną - modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła w maju do 24,3 dolarów z 20,5 dolarów w kwietniu. Jeszcze w marcu marża ta wynosiła 10,8 dolara. Wartości te odzwierciedlają napiętą sytuację na rynku - baryłka ropy naftowej od początku roku podrożała aż o 60 proc.

Dlaczego będzie drożej?

W opinii Piotra Kuczyńskiego Unia Europejska "szykuje sobie katastrofę" nakładając embargo na rosyjską ropę, a do tego czynnika dochodzą jeszcze inne, także warunkujące wzrost cen surowca.

- Cena 10 zł za litr nie jest niestety abstrakcją. Pod koniec roku taka cena jest bardzo prawdopodobna, bo zmaterializują się trzy istotne czynniki: po pierwsze wejdzie w życie embargo unijne na rosyjską ropę, po drugie USA przestaną wyprzedawać ropę z rezerw strategicznych (obecnie rzucają, razem z innymi stowarzyszonymi krajami, na rynek średnio 1,5 mln baryłek dziennie), bo miał ten proces trwać około pół roku, czyli do listopada. Trzeci aspekt to rozruch chińskiej gospodarki - tamtejsze władze zapowiadają inwestycje, co znacząco zwiększy popyt na ropę naftową - wylicza ekonomista.

Urszula Cieślak z BM Reflex zwraca uwagę na naszą zależność od importu paliw, a bieżąca cena 8 zł za litr, historycznie rekordowa, jest w znacznej mierze wynikiem wysokich cen paliw w hurcie, które z kolei podlegają grze rynkowej.

- Działamy na rynku globalnym, a ceny paliw rosną na całym świecie. Inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby 100 proc. krajowej produkcji zaspokajało 100 proc. krajowej konsumpcji. Wtedy teoretycznie rząd mógłby wpłynąć na ceny paliw - komentuje analityczka.

Ekspertka rynku paliw podkreśla, że wysokie ceny warunkuje też popyt, a dopóki będzie wysoki, ceny nie będą spadać.

- Jesteśmy w sytuacji, kiedy część paliw sprzedajemy na Ukrainę, część Ukraińców przyjechała do nas samochodami więc także kupuje paliwa, finalnie konsumpcja paliw jest więc wysoka, a ten wysoki popyt podtrzymuje wzrost cen. Część paliw trafia do nas z importu po cenach rynkowych - do tej pory 60 proc. importu oleju napędowego było z kierunku rosyjskiego. Obecnie ceny importu są wyższe, bo nagle musimy zaspokoić nasze potrzeby alternatywnymi źródłami dostaw - wskazuje analityczka BM Reflex.

Niegdyś absurdalna bariera niebawem pęknie

Reasumując, czy czeka nas niebawem cena na poziomie 10 zł za litr paliwa? Tu zdania są niestety jednoznaczne.

- Owszem, wyższe ceny na rynkach mogą to warunkować. Pamiętajmy też o obniżonej stawce podatku VAT na paliwa - powrót do stałej stawki to de facto dodatkowa złotówka do ceny litra. Wydaje mi się, że w tej sytuacji obniżka musi być przedłużona. Gdyby podatek został przywrócony od 1 sierpnia, to ceny na naszych stacjach zbliżyłyby się do cen paliw w Niemczech - mówi nam Urszula Cieślak z BM Reflex.

Z opinią zgadza się Piotr Kuczyński, powołując się na prognozy amerykańskich banków inwestycyjnych. Szansą może być jedynie pomyślne zakończenie negocjacji Stanów Zjednoczonych z Wenezuelą oraz Iranem.

- Do tych wymienionych wcześniej czynników dołączą się rynki finansowe i cena baryłki wzrośnie (o ile USA dnie dogadają się z Iranem i Wenezuelą - red.). Ostatnio Jamie Dimon prezes JP Morgan mówił o 175 dolarach za baryłkę, co wcale nie wydaje się niemożliwe. Przy takiej cenie ropy, detaliczna cena 10 zł za litr - czy to diesla czy benzyny - nie będzie wcale potencjalnym maksimum - wskazuje Kuczyński.

Miniony miesiąc był kolejnym z serii podwyżek, a skala wzrostu ceny benzyny wymyka się jakimkolwiek logicznym argumentom. Jak wynika z informacji Polskiej Izby Paliw Płynnych, w ciągu miesiąca średnia cena benzyny PB95 w Polsce wzrosła o 1,26 zł, średnia cena oleju napędowego wzrosła o 0,09 zł, a średnia cena LPG spadła o 0,06 zł.

