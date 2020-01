Logotyp Orlenu na bolidach Alfa Romeo i 1000 zagranicznych stacji

Logotyp Grupy Orlen jest już na wszystkich należących do koncernu 586 stacjach paliw star w Niemczech, a także na 405 z 415 stacji w Czechach i 8 z 10 stacji na Słowacji działających pod marką Benzina. Pod Berlinem powstaje testowa stacja wyłącznie pod marką Orlen - podał PKN Orlen.

"Nasza działalność biznesowa pozytywnie wpływa na ocenę krajowej gospodarki, dlatego zależy nam, żeby jeszcze bardziej wzmacniać pozycję PKN Orlen za granicą. Spójny wizerunek na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni, pozwoli nam pełniej wykorzystywać nasz potencjał. Umożliwi też dotarcie do nowych grup docelowych, a tym samym będzie wspierać naszą sprzedaż" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w czwartkowym komunikacie spółki.



PKN Orlen podkreślił, że "logotyp Grupy Orlen pojawił się już na wszystkich 586 stacjach star w Niemczech, a także na 405 z 415 stacji w Czechach i 8 z 10 stacji na Słowacji działających pod marką Benzina" - oznakowane nim zostały dystrybutory, pylony cenowe oraz ekrany wewnątrz stacji. Koncern zaznaczył, iż jego działania zmierzają do pełnego rebrandingu sieci na zagranicznych rynkach.

Jak zapowiedział PKN Orlen, kolejnym krokiem w tym kierunku będzie uruchomienie stacji testowej pod marką Orlen, która powstaje w Seeberg-Ost pod Berlinem, przy autostradzie nr 10. "Stacja będzie działała w formacie Stop Cafe 2.0. To oznacza, że jej klienci będą mogli skorzystać z pełnej oferty gastronomicznej, obejmującej dania gorące, np. burgery, zapiekanki, hot-dogi, a także kawę, świeżo wyciskane soki oraz szeroką gamę produktów spożywczych. Otwarcie stacji zaplanowano na marzec 2020 r." - oznajmił koncern.

W środę koncern poinformował, że został tytularnym sponsorem zespołu Alfa Romeo Racing w sezonie 2020 Formuły 1. Podał też, że Robert Kubica będzie kierowcą rezerwowym grupy Alfa Romeo Racing Orlen, a logotyp Orlen będzie głównym elementem m.in. malowania bolidu i kombinezonów.

Nowy Rok rozpoczynamy mocnym uderzeniem 🎉W sezonie 2020 ORLEN będzie sponsorem tytularnym @alfaromeoracing 🏎️🏁 pic.twitter.com/XYoA4PqHVd — ORLEN (@PKN_ORLEN) January 1, 2020

- W sporcie podobnie jak w biznesie, bardzo ważna jest konsekwencja. Kiedy w ubiegłym roku wspieraliśmy powrót Roberta Kubicy do Formuły 1, wiedzieliśmy, że tworzymy historię sportu, ale też otwieramy nowy rozdział w historii marki Orlen - mówił cytowany w komunikacie firmy prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.Jak podkreślił miniony sezon przerósł oczekiwania w kontekście korzyści uzyskiwanych dzięki obecności w najbardziej prestiżowych wyścigach świata.- Sama wartość ekspozycji naszego logotypu po 16 wyścigach przekroczyła 110 mln zł, znacząco zwiększyliśmy również zyski sieci detalicznej. Budowa globalnej rozpoznawalności marki pozwoliła nam też na rozpoczęcie procesu co-brandingu, w ramach którego docelowo wszystkie europejskie stacje naszej sieci mają działać pod jednym szyldem. Dziś robimy kolejny ważny krok na tej drodze wiążąc się z zespołem o olbrzymiej tradycji i historii. Naszym ambasadorem pozostaje Robert Kubica, niezmiennie lubiany, jeden z najszybszych kierowców świata – dodał Daniel Obajtek.- Nasza współpraca z PKN ORLEN dotychczas układała się świetnie i cieszę się, że zostajemy razem na kolejny sezon. Zaczynam nowy rozdział w karierze dołączając do Alfa Romeo Racing Orlen. To zespół, który zajmuje szczególne miejsce w moim sercu i miło będzie zobaczyć znajome twarze, które pamiętam jeszcze z Hinwil. Czas i okoliczności się zmieniły, ale jestem przekonany, że determinacja i głód sukcesu pozostaną niezmienne. Liczę, że moje doświadczenie pozwoli nam wspólnie wykorzystać szanse, które czekają w nadchodzącym sezonie. – mówił Robert Kubica.W ramach pakietu sponsorskiego, logotyp polskiego koncernu znajdzie się w oficjalnej nazwie zespołu, a cała komunikacja będzie prowadzona z wykorzystaniem nazwy Alfa Romeo Racing Orlen. Logotyp z orłem pojawi się na bolidach zespołu, m.in. na tylnym i przednim skrzydle, obręczy halo, lusterkach oraz na sekcjach bocznych. Widoczny będzie także na klatce piersiowej i plecach kombinezonów oraz w trzech miejscach na kaskach wszystkich kierowców. Dodatkowo znajdzie się na odzieży mechaników i personelu zespołu oraz na transporterach, wnętrzu garażu i motorhome.Umowa z Alfa Romeo Racing przewiduje ponadto, znacznie większe niż do tej pory, zaangażowanie kierowców i członków zespołu w działania eventowe PKN Orlen, w tym w szczególności wsparcie organizowanej przez koncern największej imprezy motoryzacyjnej w Polsce, VERVA Street Racing. Dotyczy to także Roberta Kubicy, który zostanie rezerwowym kierowcą Alfa Romeo Racing Orlen.Na drugim miejscu było GP Włoch z wartością 13,3 mln zł a na miejscu trzecim uplasowało się GP Wielkiej Brytanii, które miało 13 mln wartości reklamowej.

PKN Orlen zapowiedział również, że zupełnie nowym obszarem działalności będzie szkolenie młodzieży w ramach Orlen Akademii Kartingowej, prowadzonej przez Sauber Motorsport.