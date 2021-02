Lotos będzie używał Tetry

Enspirion, spółka zależna Energi z grupy Orlen, podpisała umowę z Grupą Lotos - właścicielem rafinerii w Gdańsku, na dostarczenie usługi komunikacji krytycznej Tetra. System łączności spełnia wymogi NCER (ang. Network Code on Emergency and Restoration), czyli tzw. Kodeksu Sieci, do którego wdrożenia są zobowiązani wszyscy znaczący użytkownicy sieci elektroenergetycznej - poinformowała Energa.

Enspirion z usługą zapewniającą zgodność z NCER

Energa: standard Tetra zalecany przez PSE