Lotos Lab kupuje od Francuzów innowacyjną instalację

Spółka Lotos Lab podpisała 29 czerwca 2022 roku umowę na zakup specjalistycznej instalacji do badania katalizatorów i procesów katalitycznych. Wykona ją francuska firma Vinci Technologies. To tzw. pilot plant, czyli instalacja pilotowa, określana również jako prototyp instalacji produkcyjnej. Umożliwi ona symulowanie procesów technologicznych zachodzących w skali przemysłowej.

Instalacja umożliwi przeprowadzenie zaawansowanych badań z wykorzystaniem biokomponentów jako biopaliw.

Instalację wykona francuska firma Vinci Technologies – specjalizująca się w dziedzinie projektowania i budowy instalacji pilotowych dla przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego.

Wartość wydatków kwalifikowanych dla całego projektu to 4,25 mln zł. Około 35 proc. budżetu przedsięwzięcia pochodzić będzie ze środków unijnych.

- To cenna inwestycja w nowoczesność. Pomyślna realizacja projektu stanowi dla nas zarówno szansę znaczącego rozwoju technologicznego, jak i obfituje w wartości typowo biznesowe, jak wzrost przychodów - mówi Jarosław Wróbel, wiceprezes Grupy Lotos ds. inwestycji i innowacji.

- Jestem przekonany, że docelowo umocni ona także relacje z kluczowymi klientami oraz otworzy możliwość wejścia rafinerii w Gdańsku oraz Lotos Lab w nowe obszary międzynarodowej działalności badawczo-rozwojowej w tym zakresie - dodaje.

Realizowane do tej pory inwestycje miały charakter infrastrukturalny. W 2019 roku wybudowano i oddano do użytkowania halę technologiczną, wyposażoną w niezbędne do przeprowadzania badań instalacje gazowe, wentylacyjne i elektryczne. Kolejnym krokiem jest budowa instalacji wysokociśnieniowej do badania procesów katalitycznych.

Instalacja umożliwi przede wszystkim przeprowadzenie zaawansowanych badań z wykorzystaniem biokomponentów jako biopaliw, bez jednoczesnej konieczności ponoszenia kosztów na budowę sieci dystrybucji tego paliwa oraz zakupu specjalnie do tego celu zaprojektowanych pojazdów.

Czytaj: Lotos: w lipcu i sierpniu litr paliwa z 30-groszowym rabatem

Celem są paliwa o wysokiej jakości

Technologia stanowi nie tylko nowość na arenie międzynarodowej, ale również innowację w skali świata. Instalację wykona francuska firma Vinci Technologies – specjalizująca się w dziedzinie projektowania i budowy instalacji pilotowych dla przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego. Tym samym Lotos dołącza do grona światowych liderów branży, takich jak: Exxon Mobile, TOTAL, BP, Shell, Sabic czy też Saudi Aramco, współpracujących z Vinci w obszarze prowadzenia badań przy wykorzystaniu prototypowych instalacji produkcyjnych.

- Realizowany projekt „Wysokociśnieniowa instalacja do badania katalizatorów i procesów katalitycznych” w istotny sposób zwiększy potencjał badawczo-rozwojowy w obszarze rafineryjnym. W jego efekcie powstanie pierwsza badawcza instalacja modelowa w tzw. skali ćwierćtechnicznej, która będzie działać z zachowaniem najważniejszych założeń projektowych stawianych instalacjom pracującym w Lotosie - komentuje Marek Marzec, prezes Lotos Lab.

- Wdrożenie wyników prac projektowych umożliwi symulowanie i badanie kinetyki procesów zachodzących w rafinerii. Ponadto, badanie procesu co-processingu z wykorzystaniem biokomponentów pozwoli w przyszłości na produkcję wysokiej jakości paliw - zaznacza.

Zgodnie z przyjętą agendą badawczą planowane jest opracowanie następujących innowacji procesowych i produktowych w skali globalnej: technologii wykorzystania biowodoru oraz biometanu do procesów rafineryjnych, łącznie z oceną zawartości odnawialnej energii w paliwie gotowym; opracowanie produkcji wysokiej jakości paliw o znacznym udziale biokomponentów z zastosowaniem co-processingu.

Wartość wydatków kwalifikowanych dla całego projektu to 4,25 mln zł. Około 35 proc. budżetu przedsięwzięcia pochodzić będzie ze środków unijnych. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 2.1 (Wsparcie Inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw), dla którego instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.