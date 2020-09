Lotos ma nowy sprzęt do badania ropy

Dywersyfikacja dostaw ropy pociąga za sobą konieczność nieustannego uzyskiwania informacji o opłacalności przerobu nowych rodzajów ropy. Do zdobycia takiej wiedzy niezbędna jest dokładna analiza różnych parametrów surowca. Grupa Lotos właśnie wzbogaciła się o nowy sprzęt, który ułatwi to zadanie. Jego wartość to 100 tys. euro.

Na świecie istnieje kilkaset gatunków ropy naftowej.

Ze względu na ich różnorodność, bardzo często dopiero podczas przerobu można poznać rzeczywiste parametry, jakimi charakteryzuje się kierowana do produkcji mieszanka różnych gatunków ropy.

Aparat Porla zakupiony przez spółkę Lotos Lab pozwoli na szybkie i dokładne sprawdzenie własności tych mieszanek w zakresie ich stabilności po zmieszaniu.