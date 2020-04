Lotos: na większości stacji sprzedaż przez okienko

Już w pierwszych dniach epidemii na większości stacji Lotos wprowadzona została sprzedaż przez okienko - poinformował rzecznik prasowy spółki Adam Kasprzyk. Dodał, że pracownicy i klienci mają do dyspozycji płyny do dezynfekcji oraz rękawiczki jednorazowe.

Na ponad 500 stacjach w sieci Lotos na bieżąco są wprowadzane procedury zgodne z rozporządzaniami i wymogami Ministerstwa Zdrowia - wskazał rzecznik.

"Już w pierwszych dniach epidemii na większości naszych stacji wprowadziliśmy sprzedaż przez okienko. Na stacjach, na których nie ma takiej możliwości, zamontowaliśmy ścianki z pleksi odgradzające strefę kas od sklepu" - wyjaśnił.

Dodał, że wyznaczone zostały bezpieczne odległości, a liczba klientów, mogących jednocześnie przebywać na terenie sklepu, jest ograniczona do minimum.

Jak podkreślił, pracownicy na stacjach mają do dyspozycji płyny do dezynfekcji oraz maseczki. Rękawiczki jednorazowe są dostępne zarówno dla pracowników, jak i klientów - podał.

Lotos to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii. Lotos to także sieć ponad 500 stacji paliw na terenie całego kraju. Grupa Lotos, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku.