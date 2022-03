Lotos nie boi się kłopotów z dostawami ropy

Grupa Lotos wykorzystuje swoje nadmorskie położenie i konsekwentnie dywersyfikuje kierunki dostaw ropy naftowej. - W 2021 r. zrealizowaliśmy dostawy z co najmniej 8 kierunków - wylicza wiceprezes Grupy Lotos Krzysztof Nowicki. Sporo w strategii zakupowej koncernu z pewnością zmieni także procedowana fuzja z PKN Orlen.

Krzysztof Nowicki zapewnił, że Lotos wykorzystuje swoje nadmorskie położenie i bada każdy możliwy kierunek dostaw ropy naftowej.

W 2021 r. zrealizowaliśmy dostawy z co najmniej 8 kierunków - wyjaśnił, wskazując, że były to "dominujące kierunki dostaw tego surowca z perspektywy globalnych rynków".

Obecnie żaden kontrakt na dostawy ropy nie zagraża planom dywersyfikacji jej dostaw - zapewnił.

Zgodnie z korporacyjnymi zasadami Grupa Lotos konsekwentnie nie podaje szczegółowych informacji dotyczących kierunków i wolumenów sprowadzanej ropy naftowej.



Jednak podczas konferencji wynikowej wiceprezes do spraw fuzji i przejęć koncernu Krzysztof Nowicki zapewnił, że Lotos wykorzystuje swoje nadmorskie położenie i bada każdy możliwy kierunek dostaw ropy naftowej.



- W 2021 r. zrealizowaliśmy dostawy z co najmniej 8 kierunków - odpowiedział na pytania WNP.PL wiceprezes podczas konferencji, wskazując, że były to "dominujące kierunki dostaw tego surowca z perspektywy globalnych rynków".



Jak podkreślił, Grupa Lotos konsekwentnie już od 2020 r. weryfikuje wszystkie kierunki dostaw. Decydują przy tym warunki ekonomiczne, ale też bezpieczeństwo dostaw. Dowodem na skuteczność tego typu działań był kryzys chlorkowy w 2019 r., gdy Grupie Lotosu udało się zachować ciągłość produkcji będąc pozbawionym jednego z istotniejszych kierunków dostaw.



Obecnie Grupa Lotos z własnego wydobycia pozyskuje maksymalnie 10 proc. surowca. Zdecydowana większość sprowadzana jest na podstawie długoterminowych umów i tak będzie nadal.



- W 2022 roku absolutnie dominujący charakter będą miały dostawy na podstawie umów długoterminowych. Zakupy spotowe są z naszej perspektywy traktowane jako symboliczne - odpowiadał Krzysztof Nowicki na pytania WNP.PL.



Dotyczy to także spotowych zakupów rosyjskiej ropy, przy czym wiceprezes Lotosu zapewnił podczas konferencji, że koncern jest gotowy do takiego rozstrzygnięcia, w którym takich dostaw nie będzie już kupować.



Sporo w strategii zakupowej koncernu z pewnością zmieni także procedowana fuzja z PKN Orlen. Krzysztof Nowicki zapewnił, że kontrakty długoterminowe Lotosu zapewniają uwzględnienie parametrów ekonomicznych umów podpisanych z partnerami w zakresie środków zaradczych. Jednak rozstrzygnięcia, dotyczące kierunków dostaw, będą zależały od podpisanych umów między podmiotem przejmującym, czyli PKN Orlen a inwestorem, czyli koncernem Saudi Aramco, który przejmuje pakiet udziałów gdańskiej rafinerii.



- Obecnie żaden kontrakt na dostawy ropy nie zagraża planom dywersyfikacji jej dostaw - zapewnił Krzysztof Nowicki.