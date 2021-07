Lotos nie odpuszcza inwestycji. Chce pokazać Orlenowi swoją wartość

Z uwagi na toczący się proces przejęcia kapitałowego przez PKN Orlen, chcemy zaakcentować nasze najlepsze kompetencje dotyczące wodoru, logistyki kolejowej, offshore oraz olejów bazowych - oznajmił podczas debaty inwestycyjnej w Gdańsku Jarosław Wróbel, wiceprezes ds. inwestycji i innowacji Grupy Lotos.

Nalewak to spora, dwupiętrowa budowla, której sercem jest kontenerowa sterownia, kierująca automatycznym nalewem.Trwa również modernizacja terminala w Piotrkowie Trybunalskim, który dzięki rozbudowie prawie czterokrotnie (do 11 100 m3) zwiększy swoją pojemność magazynową. Ponad dwukrotnie zwiększy się też jego zdolność przeładunkowa (do 700 000 m3/rok). Z 1700 do 2500 l/min wzrośnie również prędkość nalewu i, co ważne, terminal po zakończeniu inwestycji (a ta planowana jest na przełomie 2022 i 2023 roku) będzie pracował 24h/dobę, 7 dni w tygodniu. To odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie na usługi przeładunkowe spowodowane skuteczną walką z tzw. szarą strefą.Aby pracować jak najbardziej efektywnie, na wiosnę 2021 r. zrealizowano pierwszą część postoju remontowego rafinerii. Prace zakończyły się planowo na początku maja. Zostały wykonane bezpiecznie i zgodnie z budżetem. Druga część remontu rozpocznie się wiosną 2022 r. Wdrożenie tzw. remontów połówkowych pociągnęło za sobą konieczność przeprowadzenia szeregu projektów przystosowawczych.Lotos realizuje także inwestycje w segmencie wydobywczym. Jedną z nich jest zagospodarowanie złoża ropy naftowej B8 zlokalizowanego w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. Prowadzone są też prace związane z uruchamianiem systemu sprężania gazu i umożliwieniem przesyłu gazu ze złoża B8 do elektrociepłowni Energobaltic we Władysławowie.Pierwszym z kluczowych projektów jest projekt Yme, obecnie znajdujący się w zaawansowanej fazie zagospodarowania. Zakładany termin rozpoczęcia wydobycia ropy naftowej ze złoża Yme to IV kwartał 2021 roku.Grupa Lotos nie tylko finiszuje już rozpoczęte inwestycje. Mimo trwającego procesu przejęcia kapitałowego przez PKN Orlen, gdański koncern prowadzi zwyczajną działalność "business as usual", zachowując niezależność i konkurencyjność w stosunku do innych podmiotów na rynku. Dotyczy to również planów inwestycyjnych.Do ważniejszych projektów, do realizacji których przymierza się Grupa Lotos, jest planowana wspólnie z PKN Orlen oraz Energą budowa elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku, która miałaby powstać do lipca 2026 r. Rozpoczęły się już analizy dotyczące tej inwestycji, która zapewni bezpieczeństwo energetyczne zakładu, który stałby się odporny na wszelkiego rodzaju zaniki napięcia.Aby umożliwić przeładunek produktów o wolumenach do 5 tys. ton drogą morską, Lotos przygotowuje się do budowy morskiego terminalu przeładunkowego na Martwej Wiśle na nabrzeżu usytuowanym w bezpośrednim sąsiedztwie rafinerii w Gdańsku. Budowa terminala odciąży przede wszystkim bocznicę kolejową na terenie rafinerii oraz doprowadzi do uniezależnienia się od innych portów przeładunkowych. Finalnej decyzji należy spodziewać się pod koniec tego roku.W przypadku segmentu wydobywczego jednym z kluczowych projektów inwestycyjnych Lotosu w Norwegii jest Noaka, dotyczący zagospodarowania odkrytych złóż w obszarze na północ od Heimdal. Obecnie trwają prace nad wypracowaniem optymalnej koncepcji zagospodarowania złóż.Firma planuje także realizację zagospodarowania złóż gazu ziemnego B4 i B6 na Morzu Bałtyckim oraz wydobywanie gazu ziemnego wraz z towarzyszącymi frakcjami LPG i kondensatu.W ramach segmentu detalicznego Lotos realizuje program systematycznego rozwoju sieci stacji paliw. Celem jest wzrost liczby stacji własnych i wzmocnienie pozycji rynkowej stacji Lotos na głównych drogach ekspresowych i autostradach w kraju. W latach 2021-2023 do sieci własnej koncernu ma zostać włączonych łączenie 15 obiektów.Grupa Lotos przygotowuje również inwestycyjną odpowiedź na wspomniany proces przejęcia przez PKN Orlen, którego celem jest budowa silnego koncernu multienergetycznego. Zgodnie z przedstawioną w maju strukturą nowego podmiotu w Gdańsku zlokalizowane mają być centra kompetencyjne związane z wodorem, logistyką kolejową, usługami serwisowymi na morzu, olejami bazowymi.- Z uwagi na toczący się proces przejęcia kapitałowego przez PKN Orlen, chcemy zaakcentować nasze najlepsze kompetencje dotyczące wodoru, logistyki kolejowej, offshore oraz olejów bazowych. Jednocześnie prowadzimy szereg innych projektów z zakresu innowacji - powiedział wiceprezes Jarosław Wróbel.W ramach centrum kompetencji wodorowych, realizowane są dwa projekty: Green H2 i Pure H2. Grupa Lotos chce wykorzystać swój potencjał i doświadczenie w dziedzinie wytwarzania wodoru, a także promować wodór jako zeroemisyjne paliwo przyszłości. W ramach projektu Green H2 spółka chce zbudować wielkoskalową instalację do produkcji zielonego wodoru. To pomysł koncernu na to, jak odnaleźć się na rynku za kilkanaście lat, gdy paliwa węglowodorowe będą mniej popularne. Z kolei projekt Pure H2 to instalacja oczyszczania wodoru oraz infrastruktura do dystrybucji i tankowania tego paliwa.W obszarze logistyki kolejowej, Lotos realizuje projekt dot. zakupu 326 jednostek do transportu intermodalnego. Poprzez częściowe zastąpienie transportem kolejowym transportu drogowego ładunków intermodalnych, będzie można ograniczyć emisję zanieczyszczeń czy poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu. Obie lokomotywy (jednosystemowa oraz wielosystemowa) mają dotrzeć do Gdańska do końca tego roku, a ostatnie 72 z 324 wagonów mają pojawić się na bocznicy spółki Lotos Kolej w połowie 2022 roku.Gdański koncern chce także wykorzystać swoje kompetencje w zakresie usług serwisowych na morzu, stąd koncepcja świadczenia usług inwestycyjnych i serwisowych dla obsługi morskich elektrowni wiatrowych (MEW). Spółka Lotos Petrobaltic zamierza aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej jako narodowy operator przy stawianiu, uruchamianiu i serwisowaniu morskich farm wiatrowych w Polskiej Ekonomicznej Strefie Morza Bałtyckiego.Czwarte centrum kompetencyjne będzie dotyczyło produkcji olejów bazowych. W fazie przygotowań jest projekt Hydrokrakingowego Bloku Olejowego.W 3. kwartale 2021 r. ma on, zgodnie z założeniami, przejść do fazy realizacji. Jego celem jest dalsza poprawa ekonomiki przerobu ropy naftowej poprzez wygenerowanie wyższych marż w wyniku produkcji i sprzedaży nowych, wysokomarżowych produktów (oleje bazowe II i III grupy).W ramach wspomnianych przez wiceprezesa Jarosława Wróbla projektów z zakresu innowacji Lotos ma zamiar realizować inicjatywy dotyczące rozwoju technologii rafineryjnych (instalacja badania procesów katalitycznych i hydrokrakowane bazy olejowe) oraz dotyczące ekoproduktów ropopochodnych (ekologiczne asfalty i asfalty do recyklingu).Koncern dostrzega także duży potencjał w rozwoju segmentu paliw alternatywnych, stąd chce kontynuować projekty z zakresu technologii wodorowych oraz projekty dotyczące elektromobilności. Lotos chce także wykorzystywać biopaliwa i zagospodarowywać odpady do wzrostu marżowości.Gdański koncern planuje podnosić efektywności organizacji, dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych. W tym celu tworzy cyfrowe środowisko pracy, cyfrowe procesy biurowe oraz zaawansowaną analitykę danych handlowych i logistycznych. Ponadto, dzięki rozwiązaniom informatycznym, spółka chce podnosić wydajność i ciągłość produkcji.