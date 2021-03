Lotos Oil łączy siły z PZPM

Zajmująca się produkcją i dystrybucją środków smarnych spółka Lotos Oil dołączyła do Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). To największa organizacja reprezentująca drugą co do wielkości obrotów branżę w polskiej gospodarce – motoryzację.

PZPM, jako organizacja zrzeszająca 57 firm - najważniejszych przedstawicieli branży - ma wpływ na konkretne działania legislacyjne podejmowane w Polsce oraz reprezentuje branżę na poziomie kluczowych organów Unii Europejskiej.

Spółka Lotos Oil jest obecnie jedynym jej członkiem, będącym producentem środków smarnych.

Zdaniem wiceprezes Lotos Oil, współpraca pozwoli lepiej reagować na zjawiska występujące w branży.