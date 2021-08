Lotos podnosi efektywność rafinerii. Uruchomi pierwszą na świecie pilotażową instalację

Do Lotosu dotarła już pierwsza na świecie instalacja filtracyjnego oczyszczania UCO - frakcji parafinowej, hydrowaksu. Pilotażowa instalacja UcoPure ma w przyszłości przyczynić się do zwiększenia efektywności zakładu. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej.

Efektywna filtracja

UcoPure ma również posiadać własną sterownię. Jej wydajność to dwie tony na godzinę, dlatego też będzie ona głównie służyć do zbierania doświadczeń przed stworzeniem w pełni przemysłowej instalacji. Może być wykorzystana do oczyszczania strumienia bleedu z instalacji hydrokrakingu 150, gdzie jest go znacznie mniej (2-4 t na godzinę) niż hydrowaksu z hydrokrakingu MHC.Prawdopodobna, docelowa wydajność instalacji, pozwalająca na oczyszczenie całego UCO z hydrokrakingu MHC, to ok. 60 ton na godzinę. Instalacja UcoPure mogłaby też oczyszczać wsad przed przerobem na przyszłej instalacji HBO, co poprawiłoby jakość olejów bazowych.Czytaj: Lotos Asfalt testuje z Budimeksem nową mieszankę mineralno-asfaltową Jak zaznacza Lotos, innowacyjna technologia UcoPure jest procesem niskotemperaturowym i niskociśnieniowym – w odróżnieniu od innych rozwiązań. Instalacja może stanowić integralną część instalacji hydrokrakingu, albo znajdować się w wielu innych miejscach w rafinerii. Koszt budowy oraz zużycie energii w procesie filtracji będzie znacznie niższe niż w procesach destylacyjnych czy wysokociśnieniowej hydrorafinacji.W trakcie pierwszego etapu UCOPure wybudowano małą instalację laboratoryjną i przeprowadzono testy oczyszczania dla poszczególnych surowców oraz wykonano szereg analiz. Jesienią, po zakończeniu procesu instalacji, rozpoczną się testy instalacji pilotażowej, a później zacznie się etap rozwojowy.Projekt UCOPure został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej.Czytaj: Gazu w Europie jest tak mało, że węgiel wraca do łask