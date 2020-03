Lotos przekaże 2 mln zł na paliwo dla szpitali zakaźnych

Lotos przekaże 2 mln zł na paliwo dla 19 jednoimiennych szpitali zakaźnych w całej Polsce - poinformowała w piątek spółka.

Chodzi o placówki wyznaczone przez resort zdrowia dla pacjentów chorych na COVID-19, a akcja jest współkoordynowana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Jak wyjaśniła spółka, każdy ze szpitali otrzyma karty paliwowe, dzięki którym karetki i inne pojazdy do nich należące będą mogły darmowo zatankować paliwo na każdej stacji Lotos w Polsce.

Należąca do Grupy spółka Lotos Paliwa wyda łącznie 400 takich kart.

- Wszystkie spółki Skarbu Państwa aktywnie i solidarnie włączają się w akcję przeciwdziałania szerzeniu się epidemii koronawirusa. Działanie Lotosu potwierdza to zaangażowanie, zwłaszcza że firma świadczy bezpośrednią pomoc tam, gdzie jest ona szczególnie potrzebna. Dlatego właśnie tak kluczowe jest, by chroniąc swoich pracowników i klientów nasze spółki utrzymały ciągłość działania - powiedział cytowany w komunikacie Grupy Lotos wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.



Grupa wyjaśniła, że akcja obejmie 19 szpitali w całym kraju: po dwa w województwach śląskim, dolnośląskim i podlaskim oraz po jednym w pozostałych województwach.



- To nasza kolejna inicjatywa pomocy skierowana do służby zdrowia. Szpitale jednoimienne stanowią teraz główny front walki z epidemią koronawirusa i stąd wsparcie właśnie tych 19 placówek. Jako spółka Skarbu Państwa i firma społecznie odpowiedzialna, pomaganie w takich sytuacjach uważamy za coś naturalnego - podkreślił cytowany w komunikacie prezes Lotosu Paweł Jan Majewski.



- Wiemy jak ważnym elementem działań służby zdrowia jest zapewnienie nieprzerwalności transportu chorych i personelu medycznego. Dlatego 2 mln zł przekazujemy właśnie na paliwo, aby szpitale jednoimienne były pod tym względem zabezpieczone. Staraliśmy się, aby nasza pomoc była maksymalnie uproszczona i dotarła do placówek jak najszybciej - zaznaczył prezes spółki Lotos Paliwa Wojciech Weiss.



Spółka podkreśliła, że zadba, by dostawy na rynek nie były zagrożone. Dodała, że na stacjach do kontaktu z klientami i finalizacji sprzedaży służy okienko znajdujące się w witrynie budynku, a w obiektach bez takiego rozwiązania, sprzedaż odbywa się przy ograniczonej liczbie klientów przebywających na terenie sklepu.



- Podobnie jak w innych punktach usługowych, klientom zaleca się zachowanie bezpiecznych odstępów i płatność bezgotówkową. Wszystkie stacje Lotosu zostały także wyposażone w dodatkowe środki czystości - dodano.



Grupa Lotos przypomniała, że włącza się w walkę z koronawirusem także na innych polach.



- Spółka za pośrednictwem Fundacji Lotos przekazała 5 mln zł czterem polskim szpitalom. Placówki będą dzięki temu mogły zakupić m.in. respiratory, termometry i leki. Gdański koncern wspiera też funkcjonariuszy na służbie działających na granicy Polski. Na wybranych stacjach Lotos czekają na nich darmowe kawa, herbata, czekolada lub napój Dynamic. Z kolei żołnierze 7. Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, w związku z ich działaniami w czasie pandemii, tankują za darmo na wybranych stacjach paliw Lotos - czytamy.