Lotos rozpoczął wielkie porządki. Skorzysta także Orlen

Począwszy od 2 listopada 2021 roku rozpoczyna się proces integracji aktywów rafineryjnych w ramach spółki Lotos Asfalt - ogłosiła Grupa Lotos. Dla naftowego koncernu konsolidacja tych aktywów przyniesie wymierne korzyści biznesowe, ale jest to także wstęp do realizacji środków zaradczych, które Komisja Europejska określiła w procesie fuzji Grupy Lotos z PKN Orlen, czyli sprzedaży 30 proc. gdańskiej rafinerii nowemu podmiotowi.

Przygotowania do sprzedaży 30 proc. rafinerii

Czytaj także: 3 lata gwarancji dla pracowników Lotosu po fuzji z Orlenem Jednocześnie Lotos poinformował, że w związku z tą operacją przeniesienia aktywów rafineryjnych, spółka Lotos Asfalt udzieliła poręczenia za zobowiązania Grupy Lotos wynikające z umowy kredytu na refinansowanie kredytów zaciągniętych na Program 10+. Maksymalna kwota poręczenia wynosi 408 mln dol., a maksymalny termin jej obowiązywania to 10 października 2027 roku.Lotos podkreśla, że cała operacja przenoszenia aktywów rafineryjnych pozostanie neutralna dla wyników skonsolidowanych Grupy Lotos oraz nie będzie miała wpływu na zdolność spółki do wywiązywania się ze zobowiązań handlowych wobec klientów.Integracja aktywów rafineryjnych w jednej spółce - Lotos Asfalt - ma na celu jednak nie tylko wewnątrzgrupowe uporządkowanie, ale także jest to wstęp do realizacji środków zaradczych, które Komisja Europejska określiła w procesie fuzji Grupy Lotos z PKN Orlen.Przypomnijmy, że Bruksela uznała fuzję Orlenu i Lotosu jako transakcję, która zagraża konkurencyjności. W ich ocenie nowy podmiot miałby tak dominującą pozycję i przewagę nad mniejszymi graczami, że nic nie stałoby na przeszkodzie, by odciąć ich od dostaw surowca i - w praktyce - wyłączyć z rynku.Stąd też, w ramach ustalonych warunków, nowo powstała polska spółka będzie musiała odsprzedać część swoich aktywów inwestorom, których poznamy po 14 listopada br., czyli po tym jak PKN Orlen przedstawi Komisji Europejskiej komplet dokumentów związanych z realizacją środków zaradczych.Wśród aktywów wskazanych do zbycia - obok np. 80 proc. sieci stacji paliwowych Lotosu, asfaltowego biznesu, czy aktywów w obszarze magazynowania paliw - jest także pakiet 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej. Przeniesienie wszystkiej aktywów rafineryjnych do jednej spółki ułatwi wydzielenie tego pakietu i następnie jego odsprzedaż nowemu inwestorowi, który zdecyduje się wejść do gdańskiej rafinerii.Inwestorów tych poznamy już niebawem, gdyż 14 listopada 2021 r. mija termin, jaki dostał od Komisji Europejskiej Orlen na przedstawienie sposobu realizacji wspomnianych środków zaradczych.Czytaj także: Fuzja Orlenu i Lotosu na ostatniej prostej. "To wydarzenie nieodwracalne"