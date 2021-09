Lotos rusza z kolejną mega inwestycją

Inwestycja, dzięki której rafineria w Gdańsku już w 2025 roku będzie produkować wysokiej jakości bazowe oleje smarowe, wchodzi w fazę realizacji. 28 września br. Lotos zawarł umowę na budowę Hydrokrakingowego Bloku Olejowego (HBO). Wartość inwestycji to ponad 1,4 mld zł.

Olejowe centrum kompetencyjne

Obecna produkcja Lotosu to w przeważającej części oleje bazowe grupy I, których produkcja opiera się na technologiach rozpuszczalnikowych. Zmiana technologii pozwoli na eliminację rozpuszczalników (np. furfurolu czy Di-Me) uciążliwych m.in. dla środowiska.Rozpoczęcie eksploatacji nowej instalacji hydrokrakingu ma pozwolić Lotosowi na zwiększenie konkurencyjności w obszarze produkcji i sprzedaży baz olejowych, stwarzając możliwość wprowadzenia na rynek olejów bazowych grupy II, w tym – oleju bazowego typu Brightstock.Lotos szacuje, że poziom produkcji olejów przemysłowych wzrośnie z 30 proc. całości produkcji olejowej w poprzednich latach i osiągnie przewidywany poziom 50-60 proc. do końca tej dekady. Jednym z dodatkowych czynników wpływających na zwiększone zużycie olejów przemysłowych o wysokiej jakości, w tym ciężkich baz olejowych, są przewidywane nowe, duże inwestycje związane z tzw. zieloną energią.Dla przyszłej instalacji HBO zakupiono licencję firmy Chevron Lummus Global (twórcy technologii katalitycznego odparafinowania dla procesów: isodewaxingu i hydrofinishingu). Chevron wykonał też dokumentację projektu bazowego oraz, w swoim ośrodku badawczym w Richmond (Kalifornia) w instalacji pilotowej, przeprowadził we wrześniu 2020 r. testy z użyciem trzech destylatów z instalacji HVDU. Aby uzyskać destylaty zbliżone do tych, jakie mają być przerabiane w instalacji HBO, wcześniej, w listopadzie 2019 r. przeprowadzono w rafinerii ruch testowy. Badania w Richmond potwierdziły słuszność wyboru technologii oraz parametry jakościowe produktów: olejów bazowych grupy II.Inwestycja wpisuje się również w proces budowy koncernu multienergetycznego, którego częścią ma być również Grupa Lotos. Zgodnie z przedstawioną w maju br. strukturą nowego podmiotu, w Gdańsku zlokalizowane ma być m.in. centrum kompetencyjne związane z produkcją olejów bazowych i środków smarnych. Projekt HBO nie będzie wiec przedmiotem dezinwestycji w ramach realizacji środków zaradczych określonych przez Komisję Europejską w związku ze zgodą na przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad Grupą Lotos.Czytaj więcej: Fuzja Orlenu i Lotosu na ostatniej prostej. "To wydarzenie nieodwracalne" – Realizacja Projektu HBO pozwoli skutecznie konkurować z bazami olejowymi importowanymi w Europie oraz wypełnić niszę rynkową. Ponadto, lokalizacja naszej rafinerii umożliwia efektywną logistykę drogą morską i lądową. Wdrożenie produkcji wysokiej jakości olejów grupy II zapewni stabilną i konkurencyjną bazę dla produkcji środków gotowych, także po przewidywanej reorganizacji przemysłu naftowego – dodaje Jarosław Wróbel, prezes zarządu Grupy Lotos ds. inwestycji i innowacji.Przyjęty harmonogram zakłada przekazanie do eksploatacji wszystkich instalacji i obiektów w pierwszej połowie 2025 r.