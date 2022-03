Lotos skorzystał na wysokich cenach ropy i gazu

Grupa kapitałowa Lotos zamknęła 2021 r. z oczyszczonym wynikiem EBITDA LIFO, najlepiej opisującym zyskowność w branży paliwowo-naftowej, o ponad 211 proc. wyższym niż w 2021 r. Wyniósł on 4,23 mld zł wobec 1,36 mld w 2020 r. Tak znaczący wzrost firma tłumaczy poprawieniem się notowań gazu i ropy naftowej dla segmentu wydobywczego oraz wyższych marż dla głównych produktów segmentu produkcji i handlu.

Segment produkcji i handlu

Segment wydobywczy

Remont w rafinerii i inwestycje

Fuzja Grupy Lotos z PKN Orlen

Rafineria Grupy Lotos przerobiła w 2021 roku ok. 9,9 mln ton ropy naftowej i wyprodukowała 11 mln ton produktów, przy bliskim maksymalnemu wykorzystaniu zainstalowanych mocy wytwórczych.Główny udział w strukturze produkcji miał olej napędowy. Wyprodukowano go ok. 6 mln ton, czyli o 3,8 proc. więcej niż w poprzednim roku. Oczyszczony wynik EBITDA LIFO segmentu wyniósł 3,02 mld zł wobec 0,91 mld zł w poprzednim roku.W 2021 roku przychody segmentu produkcji i handlu wyniosły 31,9 mld zł i były o 56,7 proc. wyższe niż w 2020 roku. Wzrost ten był głównie efektem wyższej o 61,1 proc. średniej ceny sprzedaży w segmencie, która w 2021 roku wynosiła 2 966 zł/t. Główną ich część stanowiły przychody ze sprzedaży olejów napędowych i benzyn.W segmencie produkcji i handlu za 2021 rok grupa kapitałowa Lotos wykazała zysk operacyjny na poziomie 3,3 mld mln zł, wobec straty równej -615,1 mln zł w 2020 roku.Na koniec 2021 roku działało 520 stacji paliw z logo Lotos. To wzrost o 7 w stosunku do końca 2020 roku.W 2021 roku średnie dzienne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego polskiego koncernu wynosiło 17,3 tys. boe. Oczyszczony wynik EBTDA LIFO segmentu wydobywczego wyniósł 1,22 mld zł wobec 0,47 mld zł w poprzednim roku. Wynikało to przede wszystkim ze wzrostu notowań gazu ziemnego i ropy na światowych rynkach.W 2021 roku przychody ze sprzedaży segmentu wydobywczego wyniosły 1,9 mld zł, czyli wzrosły o 747,4 mln zł w porównaniu do 2020 roku. Wynikało to przede wszystkim ze wzrostu notowań gazu ziemnego (389,8 proc.) i ropy Brent (68,9 proc.) na rynkach światowych. Znaczny wzrost cen został częściowo jednak zniwelowany poprzez spadek o 23,4 proc. wolumenu sprzedaży węglowodorów.W styczniu 2021 roku spółka Lotos E&P Norge pozyskała 3 nowe licencje poszukiwawczo-wydobywcze (w obszarach NOAKA oraz Sleipner). Z kolei pod koniec grudnia w Rotterdamie rozładowano pierwszą dostawę ropy z uruchomionego 2 miesiące wcześniej złoża Yme. Prognozowane, średnie wydobycie z tego obszaru w perspektywie 5 lat wyniesie ok. 5 tys. baryłek na dzień, co zwiększy całkowity wolumen o niemal 30 proc.Prezes Grupy Lotos Zofia Paryła w liście do akcjonariuszy przypomniała, że w ubiegłym roku koncern rozpoczął proces modernizacji działającej w Gdańsku rafinerii. Wiązało się to z dwumiesięcznym postojem remontowym zakładu.Wśród innych znaczących wydarzeń wskazała także na poczynione w tym czasie inwestycje, w tym w pierwszą na świecie instalację filtracyjnego oczyszczania UCO, czy uruchomienie projektu Hydrokrakingowego Bloku Olejowego, którego celem jest dalsza poprawa ekonomiki przerobu ropy naftowej.- Podsumowując ubiegły rok należy także wspomnieć o działalności wydobywczej. Spółka Lotos Norge na podstawie decyzji administracji norweskiej otrzymała trzy nowe licencje poszukiwawczo-wydobywcze. W lipcu skumulowane wydobycie ropy z bałtyckiego złoża B8 przekroczyło milion ton. Natomiast pod koniec grudnia ubiegłego roku w Rotterdamie rozładowano pierwszą dostawę ropy z uruchomionego dwa miesiące wcześniej złoża Yme - wymienia prezes Lotosu.Ubiegły rok to także dalsze przygotowania do połączenia z PKN Orlen. Przypomnijmy, że w marcu zarząd Grupy Lotos przyjął kierunkową akceptację działań wewnątrzorganizacyjnych. 12 maja 2021 roku z kolei podpisano umowy o współpracy pomiędzy Grupą Lotos, PKN Orlen, PGNiG oraz Skarbem Państwa, w których została określona struktura połączenia tych spółek W październiku akcjonariusze Grupy Lotos podczas walnego zgromadzenia wydali kluczową dla całego procesu zgodę na podjęcie działań niezbędnych do realizacji środków zaradczych wynikających z warunkowej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN Orlen kontroli nad Grupa Lotos. - W oparciu o tę decyzję została w ubiegłym roku przeprowadzona integracja aktywów rafineryjnych w ramach spółki Lotos Asfalt, co w zakresie skali skomplikowania było zdarzeniem bez precedensu dla naszego przedsiębiorstwa - tłumaczy Zofia Paryła.Firmy, które mają przejąć wskazane w środkach zaradczych aktywa Grupy Lotos poznaliśmy w styczniu 2022 r. Są to Saudi Aramco, który kupi udziału w rafinerii Lotosu i przejmie część biznesu paliw lotniczych, węgierski MOL, który przejmie 417 stacji koncernu oraz polska spółka Unimot, która nabędzie spółkę Lotos Terminale.Czytaj więcej: Orlen odsłonił karty. Aramco, MOL i Unimot biorą aktywa Lotosu Na taki sposób realizacji środków zaradczych i tych partnerów ostateczną zgodę wyrazić musi teraz Komisja Europejska. Zdaniem prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka połączenie obu koncernów możliwe jest w połowie roku.