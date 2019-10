Lotos ułatwia hurtowe zakupy paliw i stawia na nowe technologie

Franczyzobiorcy i klienci Lotosu dokonujący zakupów hurtowych paliw mogą korzystać z wprowadzonej przez gdański koncern usługi B2B 24. Umożliwia ona - za pośrednictwem specjalnego portalu internetowego - samoobsługowy zakup paliwa z odbiorem własnym transportem z bazy magazynowej Lotosu. Spółka realizuje też inne projekty z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych i liczy na dalszą poprawę wyników.

Przypomnijmy, że pod koniec 2018 roku Grupa Lotos i Microsoft podpisały porozumienie, na mocy którego są realizowane wspólne projekty i rozwiązania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz najnowszych technologii informatycznych. Gdański koncern spodziewa się wymiernych efektów tej współpracy.

EFRA da zarobić więcej

Współpraca pomiędzy firmami rozpoczęła się od stworzenia Centrum Kompetencyjnego Sztucznej Inteligencji, Cyfrowej Innowacji oraz Zaawansowanej Analizy Danych. Szacunkowe korzyści wynikające z wykorzystania najnowszych rozwiązań technologicznych mają wynieść co najmniej 10 mln euro.Realizacja wspólnych inicjatyw i projektów ma główny cel, jakim jest cyfrowa transformacja Grupy Lotos i jej lepsze dostosowanie do dynamiki obecnego otoczenia biznesowego. Porozumienie ma służyć wypracowaniu rozwiązań i usprawnień w oparciu o najnowsze możliwości technologii Przemysłowego Internetu Rzeczy (ang. skrót IIoT), dużych zbiorów danych (ang. Big Data), zaawansowanych metod analitycznych, uczenia maszynowego czy sztucznej inteligencji (ang. skrót AI) w konkretnych scenariuszach i projektach dostosowanych do wymagań specyfiki branży paliwowej.

Lotos liczy, że na wyniki całej grupy pozytywny wpływ będzie miał także realizowany przez spółkę projekt efektywnej rafinacji - EFRA. Prezes Grupy Lotos Mateusz Bonca mówił w niedawnej rozmowie z WNP.PL, że inwestycja o wartości 2,3 mld złotych zmienia całą strukturę gdańskiej rafinerii. Projekt ma ruszyć "pełną parą" jeszcze w tym roku.



- Nasza marża modelowa, czyli tyle, ile na jednej baryłce przerobionej ropy przeciętnie zarabiamy w rafinerii, waha się między 5 a 9 dolarów. Projekt EFRA daje dodatkowe 2-4,5 dol. Oznacza to zasadniczą zmianę w rentowności spółki. (…) Jest to wysoka wartość stabilizująca wskaźnik EBITDA w średnim okresie – mówił Bonca. Przypomnijmy, że w całym 2018 roku Grupa Lotos wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 1 587,4 mln zł wobec 1 671,8 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 30,1 mld zł, czyli o 24,5 proc. więcej niż w 2017 r., a na inwestycje przeznaczono 1 mld zł. Przerobiono też najwięcej ropy naftowej w historii rafinerii - 10,8 mln ton. Kurs akcji na GPW pod koniec 2018 r. zbliżył się do poziomu 90 zł za akcję. Drugi rok z rzędu wypłacono dywidendę.