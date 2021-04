Lotos zastępuje stratę zyskiem, ale zwraca uwagę na niekorzystne warunki

Rynkowe tendencje nie faworyzują obecnie zakładów ukierunkowanych na produkcję średnich destylatów, do jakich należy rafineria Grupy Lotos - pisze zarząd spółki w komentarzu do wyników, które właśnie zostały opublikowane.

Pandemia

- W 1 kw. 2021 roku pojawiły się korzystne warunki na krajowym rynku w stosunku do parytetu importowego, co wspierało uzyskiwane premie w hurtowej sprzedaży benzyn i oleju napędowego. Jednocześnie krajowy rynek lekkiego oleju opałowego charakteryzował się znaczącym wzrostem popytu w związku z niskimi temperaturami. W 1 kw. 2021 roku wyższa była również opłacalność morskiego eksportu benzyny surowej. Ponadto w raportowanym okresie historycznie wysoką marżowością charakteryzowały się notowania olejów bazowych w związku z ich ograniczoną dostępnością na rynku spowodowaną niskim wykorzystaniem mocy rafineryjnych globalnie - czytamy w komunikacie zarządu.Jak wskazuje zarząd, pandemia COVID-19 znacząco negatywnie wpływa na warunki, w jakich funkcjonuje branża rafineryjna, w tym gdańska spółka.- Choć po gwałtownym załamaniu aktywności gospodarczej w Polsce i na świecie, w tym spadku konsumpcji surowców i produktów ropopochodnych, a w konsekwencji także ich cen, obserwowanym głównie w drugim kwartale 2020 roku, następuje stopniowa poprawa otoczenia makroekonomicznego, to warunki te są wciąż istotnie gorsze w porównaniu do okresów sprzed pandemii. Jednocześnie w dalszym ciągu panuje niepewność co do dalszego rozwoju wydarzeń związanych z pandemią COVID-19 i jej następstwami, a w konsekwencji co do kontynuacji odbudowy gospodarek i warunków makroekonomicznych - czytamy w komunikacie.Zarząd Lotosu zauważa jednocześnie, że skala i tempo rzeczonej odbudowy różni się w poszczególnych krajach, sektorach czy pomiędzy kategoriami produktów.- Patrząc na kluczowe produkty rafineryjne, relatywnie szybka odbudowa nastąpiła w przypadku benzyny motorowej, dla której cracki w marcu 2021 roku znalazły się już na poziomach bliskich przedpandemicznym, przekraczając 10 dol./bbl (średnia dla całego 1 kwartału 2021 roku była taka sama jak w analogicznym okresie rok wcześniej i wyniosła 7,6 dol./bbl). Wolniejsza poprawa następuje jednak w przypadku oleju napędowego, dla którego cracki w 1 kwartale 2021 roku wyniosły średnio 7,2 dol./bbl wobec 16,1 dol./bbl rok wcześniej - pisze zarząd spółki.Utrzymująca się bardzo niewielka intensywność globalnego ruchu lotniczego (zgodnie z danymi IATA6 w lutym 2021 roku spadek pasażerskiego ruchu lotniczego w stosunku do lutego 2019 roku wyniósł 74,7 proc.) przyczynia się także do niskich cracków dla paliwa lotniczego, które w 1 kwartale 2021 roku były poniżej 5 dol./bbl w porównaniu do 13,2 dol./bbl rok wcześniej.- Powyższe tendencje nie faworyzują obecnie zakładów ukierunkowanych na produkcję średnich destylatów, do jakich należy rafineria Grupy Lotos. Jednocześnie postępujący program szczepień, a w konsekwencji wzrost aktywności gospodarczej i stopniowe znoszenie ograniczeń w podróżowaniu, w tym odbudowa pasażerskiego transportu lotniczego, powinny jednak przyczynić się do dalszej poprawy cracków na oleju napędowym i paliwie lotniczym, a w efekcie również marży modelowej spółki - podsumowuje zarząd Grupy Lotos w komentarzu do wyników.