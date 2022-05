LPG rozgrzewa polityków i branżę. Jak skutecznie ukarać Rosjan?

Zagrożonych jest nawet kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy i dostawy paliwa dla milionów odbiorców. Wokół LPG „tańczą” politycy. Ten rynek budzi ostatnio bardzo duże zainteresowanie. Opinie są podzielone... Skoro gaz w większości pochodzi z Rosji, trzeba natychmiast zakazać jego importu - wskazują jedni. Nie tak szybko - odpowiadają zwolennicy tego paliwa - bo wylejemy dziecko z kąpielą.

Rosja jest kluczowym dostawcą LPG na rynek Polski.

Całkowite zablokowanie dostaw jest możliwe, ale potrzeba na to czasu.

By były skuteczne, sankcje na LPG powinna nałożyć cała Unia.

Czym jest LPG? Ten skrót to z języka ang. liquified petroleum gas, czyli skroplony gaz petrochemiczny. Gaz ten wytwarzany jest w toku wydobycia ropy naftowej i podczas przerobu tego surowca. To cenne paliwo.

Polska jest jednym z czołowych w Europie rynków dla LPG i - o czym niżej - dość nietypowym.

Rosja kluczowy dostawca

Konsumpcja gazu płynnego LPG w naszym kraju w ubiegłym roku wyniosła ponad 2,43 mln ton. To o prawie 100 tys. ton więcej niż w roku 2020. Wzrósł także import - do 2,16 mln ton w zeszłym roku (z 2,04 mln ton rok wcześniej).

Czytaj też: Katastrofa na rosyjskim rynku LPG. Muszą palić prawie 1/3 produkcji

Jak mówi WNP.PL Paweł Bielski, prezes Rady Polskiej Izby Gazu Płynnego, tak duży import spowodowany jest tym, że krajowa produkcja LPG nie wystarcza; w ubiegłym roku wyniosła bowiem ona około 0,5 mln ton. Dostawcami rodzimego LPG były zakłady Orlenu i Lotosu. W sumie pokrywają one około 20 proc. krajowego zapotrzebowania na gaz. Reszta pochodziła z importu.

I pewnie nie byłoby to żadnym problemem, gdyby nie fakt, że aż 60 proc. importowanego paliwa pochodzi z Rosji (tendencja: spadające jednak udziały w dostawach tego kraju). Do 24 lutego, do napaści Rosji na Ukrainę, nie miało to wielkiego znaczenia. Teraz LPG stało się przedmiotem politycznych, ale i biznesowych zagrywek...

LPG jako poprawka

Tuż po ataku Moskwy na Kijów pojawiły się liczne głosy o potrzebie odcięcia Rosji od petrodolarów czy też blokadzie pieniędzy pochodzących z eksportu surowców.

To zrozumiałe. Mniej pieniędzy oznacza bowiem mniejsze zdolności wojennej machiny Rosji. Tyle że zgodnie z przysłowiem „cokolwiek czynisz, mądrze czyń i oczekuj końca”, w przypadku LPG nie wszystko zostało chyba przemyślane...

- Jesteśmy za zmianą kierunku dostaw. By to jednak zrobić, potrzebujemy czasu. Rząd deklarował niedawno, że da nam okres do końca roku. To wystarczy, aby przestawić się na LPG z kierunku zachodniego - mówi nam Paweł Bielski.

Jednak LPG zajęli się politycy. W połowie kwietnia senat przyjął jednogłośnie tzw. ustawę sankcyjną, która zakłada m.in. embargo na import węgla z Rosji i Białorusi oraz zamrożenie majątków osób i podmiotów wpisanych na listę sankcyjną. Do ustawy izba wniosła poprawkę o zakazie importu gazu LPG.

Kilka dni temu poprawkę odrzucili posłowie rządzącej koalicji. Ze strony opozycji pojawiły się oskarżenia o sprzyjanie Rosji, prorosyjskie działania. LPG stało się jednym z "gorących tematów" na Twitterze.

Czy - zgłaszając poprawkę - senatorzy konsultowali się z Polską Izbą Gazu Płynnego?

– Nie, a szkoda – odpowiada prezes Bielski.

– Trochę zabrakło wyobraźni, jakie wywołałoby skutki natychmiastowe wprowadzenie zakazu importu LPG z Rosji – mówi nam Piotr Wołejko, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Sankcje uderzyłyby w miliony Polaków

Problem w tym, iż obecnie rynek LPG w Polsce bez paliwa z Rosji nie może działać. Brak rosyjskich dostaw nie tylko oznaczałby - według szacunków - wzrost cen tego surowca o 50, a nawet 100 proc.

- Konsekwencje odczuliby kierowcy, bo autogazu zwyczajnie by brakowało. Dodatkowo wielu producentów rolnych także te ograniczenia by dotknęły - podkreśla Wołejko.

Należy bowiem pamiętać, że polski rynek LPG pozostaje jednym z największych w Unii, a dodatkowo dość nietypowym. Az 75 proc. paliwa wykorzystywanego jest jako autogaz (3,4 mln aut zasilanych tym paliwem), a 25 proc. ląduje zaś w zbiornikach i butlach (i z tego źródła jest m.in. wykorzystany do celów komunalnych - 10,5 proc., przemysłowych - 7,4 proc. , przez rolnictwo - niemal 5 proc., gdzie służy m.in. w suszarniach).

Problem jest tym większy, że często LPG pożytkowany jest do celów komunalnych i przemysłowych, bo nie istnieje dla niego alternatywa, czy to pod względem opłacalności, czy też dostępności.

- Przykładowo: producenci rolni lubią LPG, bo potrzebują gazu tylko okresowo, w czasie suszenia zbiorów. Dla nich LPG jest lepszą alternatywą niż np. gaz ziemny, bo nie muszą przez cały rok płacić np. za przyłącze - argumentuje Wołejko.

Od LPG z Rosji w końcu odejdziemy

Co ciekawe: w samej branży LPG nie wszyscy byli przeciwni wprowadzeniu natychmiastowego zakazu importu LPG z Rosji. Jedna z wiodących firm mogłaby bowiem wykorzystać sytuację do umocnienia własnej pozycji, gdyż dysponuje terminalem portowym...

Co dalej z zakazem importu LPG z Rosji?

- Zakaz jest jak najbardziej realny do wprowadzenia z końcem roku - mówi prezes Bielski.

Przyznaje zarazem, że oznacza to potrzebę kilkudziesięciomilionowych (liczonych w dolarach) inwestycji. Całkowita przebudowa logistyki LPG potrwa dłużej i pochłonie nawet kilkaset milionów dolarów.

Nasz rozmówca podkreśla jeszcze jedną kwestię: Polska nie powinna w Unii wychodzić tu przed szereg.

Problem w tym, że sankcje na LPG powinna nałożyć cała Wspólnota. Jeśli tak by się nie stało, byłyby one nieskuteczne. Do Polski nadal trafiałoby bowiem rosyjskie paliwo - tyle że za pośrednictwem handlowców z ARA (porty Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia).

W praktyce oznaczałoby to, że Rosjanie nadal będą zarabiać, a polski klient po prostu zapłaci wyższą marżę...