Lukoil kupił udziały w złożu ropy w Senegalu

Rosyjski Lukoil kupił od spółki Cairn Energy 40 proc. udziałów w projekcie RSSD (Rufisque, Sangomar i Sangomar Deep) w Senegalu za 300 mln dolarów w gotówce.

Złoże o powierzchni 2212 kilometrów kwadratowych zlokalizowane jest jest w odległości 80 km od brzegu, przy głębokości morza od 800 do 2175 metrów. Projekt obejmuje dwa odkryte pola.Ostateczna decyzja inwestycyjna dotycząca złoża Sangomar została podjęta na początku 2020 r. - rozpoczęto już jego zagospodarowanie. Według szacunków Lukoila wydobywalne zasoby węglowodorów na złożu Sangomar wynoszą około 500 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Uruchomienie złoża planowane jest na 2023 r., z planowanym poziomem wydobycia 5 mln ton ropy rocznie.Projekt RSSD ma kilku wspólników: grupa Woodside jest operatorem projektu z 35 proc. udziałem. Pozostali uczestnicy to FAR (15 proc.) i państwowa spółka Petrosen (10 proc.).- Wejście do projektu z już zbadanymi złożami na wczesnym etapie jego rozwoju jest w pełni zgodne z naszą strategią i pozwala nam wzmocnić naszą obecność w Afryce Zachodniej - powiedział Vagit Alekpierov, prezes Lukoil.To kolejna inwestycja Lukoila w Afryce. Rosyjski koncern posiada już udziału w projektach w Gwinei Równikowej, Egipcie, Ghanie, Nigerii i Kamerunie.Cairn Energy jest niezależną firmą zajmującą się poszukiwaniem i zagospodarowaniem ropy naftowej i gazu, jej akcje notowane są na londyńskiej giełdzie. Działalność poszukiwawcza Cairn Energy koncentruje się na Morzu Północnym, w Afryce Zachodniej i w Ameryce Łacińskiej. Spółka ma swoją siedzibę w Edynburgu w Szkocji oraz biura operacyjne w Londynie, Senegalu i Meksyku.Lukoil odpowiada za ponad 2 proc. wydobycia ropy naftowej i około 1 proc. potwierdzonych zasobów węglowodorów na świecie. Spółka zatrudnia ponad 110 tys. osób.