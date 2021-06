Maciej Małecki: PKN Orlen naturalnym liderem przy fuzji z PGNiG

Polski Koncern Naftowy Orlen jest naturalnym liderem podczas prowadzenia fuzji z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem - wynika z wypowiedzi wiceministra aktywów państwowych Macieja Małeckiego podczas wtorkowego posiedzenia Sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

"To Orlen ma największe doświadczenie w prowadzeniu biznesu na silnie konkurencyjnym rynku, Orlen posiada wiedzę, doświadczenie i zdolność do realizacji przejęć. (...) Orlen jest tu najbardziej doświadczony. Jest to spółka, która ma bogate doświadczenie również w projektach inwestycyjnych o znaczącej skali i w taki sposób jest naturalnym liderem" - powiedział wiceminister Małecki.

Wtorkowe posiedzenie Sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych poświęcone było sprawie możliwości przejęcia spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przez Polski Koncern Naftowy Orlen.

"To Orlen ma doświadczenie w fuzjach i przejęciach. Możejki, Unipetrol, stacje paliwowe Orlen Deutschland, to są doświadczenia Orlenu, których nie ma PGNiG. Z dużym szacunkiem do naszego championa na rynku gazu, ale tu akurat więcej doświadczenia na bardziej konkurencyjnym rynku, bo całkowicie zliberalizowanym, ma PKN Orlen" - podkreślił Małecki.



Dodał, że konsolidacja z PKN Orlen wzmocni Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Jego zdaniem fuzja ustabilizuje wyniki PGNiG które, jak podkreślił Małecki, są szczególnie podatne na zmienność cen gazu oraz warunki kontraktów i spory arbitrażowe z Gazpromem.

Małecki powiedział też, że konsolidacja zwiększy możliwość obrony mocnej pozycji PGNiG na rynku gazu.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek informował wcześniej, że model połączenia z PGNiG powinien zostać opracowany do września, na przełomie października i listopada planowane jest walne zgromadzenie akcjonariuszy, a proces powinien zostać zamknięty do końca roku.