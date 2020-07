MAP: Połączenie Lotosu i Orlenu zwiększy konkurencyjność polskiej gospodarki

Przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen zwiększy konkurencyjność całej gospodarki. Celem jest rozwój i dobro kraju, będą to priorytety przy ostatecznej decyzji rządu – mówił senatorom wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas.

Pozostaną tylko resztówki Lotosu

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (KO) ocenił m.in., że po spełnieniu warunków KE "Lotos, w tym kształcie, zostaje nie tyle zdecentralizowany, tylko przestaje istnieć". Według niego, projekt polegał będzie na przejęciu przez PKN Orlen "resztówki Lotosu".Senatorowie KO podnosili przy tym, że na posiedzeniu komisji zabrakło ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz prezesów PKN Orlen Daniela Obajtka i Grupy Lotos Pawła Majewskiego.Wiceminister aktywów państwowych przyznał, że postawione przez KE warunki połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos są trudne. Wspomniał przy tym m.in. o obowiązku zbycia istotnej części aktywów dystrybucji i infrastruktury logistycznej.- Dzisiaj nie mamy wszystkich danych, żeby móc państwu powiedzieć ostatecznie i w sposób bardzo precyzyjny, gdzie trafią te aktywa, jak będą funkcjonowały, w jaki sposób będą wykorzystane w strukturze naszego sektora naftowego czy sektora petrochemicznego - zastrzegł Gryglas, zwracając się do senatorów.I zaznaczył: "Jedno jest pewne. Rząd Rzeczpospolitej podejmując, myślę za kilka miesięcy czy nawet kilkanaście miesięcy, finalną decyzję o tej fuzji, uczyni to z pełnym przekonaniem, że jest ona dobra dla kraju. Jeżeli z taką sytuacją nie będziemy mieli do czynienia, to z całą pewnością tego typu decyzja nie będzie podjęta".Jak ocenił wiceminister aktywów państwowych, "dosyć rygorystyczne, dosyć trudne warunki", które w sprawie połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos postawiła KE, "mogą zostać przekute, zamienione w sukces".Dodał jednocześnie, że Ministerstwo Aktywów Państwowych prowadzi "szerokie analizy", których celem jest "wzmocnienie pozycji Skarbu Państwa w grupie po połączeniu".- Utrzymanie tej kontroli, co najmniej utrzymanie tej kontroli, jest w moim przekonaniu warunkiem koniecznym do tego by mówić w przyszłości o tej transakcji - stwierdził.