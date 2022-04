Marcin Roszkowski: Kompetencje Orlenu gwarantują stabilność

Grupa Orlen zaprezentowała wyniki pierwszego kwartału 2022, gdzie wskaźnik EBITDA LIFO (raportowana EBITDA plus wycena zapasów) wyniósł 2,8 mld zł, a obszar energetyki odnotował rekordową produkcję energii ze źródeł odnawialnych, na poziomie 0,6 TWh - to wzrost produkcji zielonej energii o 46 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku. - Orlen wszedł w wiele różnych segmentów energetyki z taką myślą, by te sektory zdywersyfikowały ryzyko grupy. Dzięki temu ma on teraz różne kompetencje, które będą zarabiać i to widać zarówno po wycenach jak i po zysku - mówi Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

Marcin Roszkowski uważa, że przez ostatnie kilka lat Orlen nabrał nowych kompetencji i zintegrował wiele branż. Efekt jest taki, że w połączonym Orlenie zawsze któraś z tych branż będzie zyskowna.

Wejście na rynek m.in. Saudi Aramco ma znaczenie w kontekście dywersyfikacji źródeł dostaw.

Wzrost zysków z OZE na przykładzie przychodów w PKN Orlen oznacza wejście na rynek surowca energetycznego w konkurencyjnej cenie.

Dywersyfikacja osiąga cele

Orlen buduje koncern multienergetyczny - w styczniu wybrano partnerów do realizacji środków zaradczych, wynegocjowanych z Komisją Europejską w związku z procesem przejęcia Grupy Lotos. Z kolei w marcu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez PKN Orlen o zgodę na przejęcie PGNiG.

Połączenie tych trzech firm, które zostanie sfinalizowane w tym roku, ma istotnie wpłynąć na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także całego regionu. Jak twierdzi ekspert, powstanie koncernu multienergetycznego pozwoli koncernowi na funkcjonowanie w niepewnych warunkach.

- Orlen wszedł w wiele różnych segmentów energetyki z taką myślą, by te sektory zdywersyfikowały ryzyko grupy. Z jednej strony przygotowywana jest fuzja z PGNiG, czyli sektorem gazowym, a wcześniej nastąpiło przejęcie Energi, gdzie realizowane są projekty OZE i także proces elektryfikacji czy elektromobilności w transporcie. Prowadzona jest też klasyczna działalność rafineryjna. Przez ostatnie kilka lat Orlen nabrał więc nowych kompetencji i zintegrował wiele branż. Efekt jest taki, że w połączonym Orlenie zawsze któraś z tych branż będzie dawała szansę na wiele rozwiązań i któreś z nich w perspektywie czy to krótszej, czy dłuższej będą zyskowne - mówi Marcin Roszkowski. - Nawet, jak niektóre procesy, na przykład polityki klimatycznej, będą pewnie trochę modyfikowane po wojnie na Ukrainie, to Orlen ma różne kompetencje, które będą zarabiać, i to widać po wycenach i po zysku – dodaje ekspert.

Rekordowe zyski z OZE

Grupa Orlen w pierwszym kwartale 2022 odnotowała największy w historii wolumen wyprodukowanej zielonej energii elektrycznej, na poziomie 0,6 TWh (wzrost o 46 proc. r/r). Sprzedaż energii elektrycznej wzrosła o 3 proc. (r/r), a jej dystrybucja o 9 proc. (r/r). W ramach budowy nowych obszarów biznesowych w segmencie energetyki, PKN Orlen w dalszym ciągu koncentrował się na rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

- Wzrost jest imponujący, ale ja bym zwrócił uwagę też, że spółki Skarbu Państwa miały OZE stosunkowo niedużo, ale to bardzo dobrze, że te zielone projekty się otwierają, bo jest to najbardziej konkurencyjna energia, bo takiej właśnie energii w konkurencyjnych cenach polska gospodarka najbardziej potrzebuje - dodaje Roszkowski.

Odejście od rosyjskich surowców

W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa Orlen zaprzestała realizacji zamówień spotowych ropy typu Ural, zwiększając jednocześnie dostawy ropy z alternatywnych kierunków: Arabii Saudyjskiej, USA, Afryki Zachodniej oraz Norwegii. W efekcie, na koniec pierwszego kwartału br. udział alternatywnych gatunków ropy w przerobie Grupy Orlen zwiększył się do ok. 70 proc.

Jak twierdzi Roszkowski, w tej sytuacji wprowadzenie gracza saudyjskiego, który jest producentem ropy ma dodatkowe znaczenie, a z kolei w kontekście dostaw gazu i przy fuzji z PGNiG nie powinno się przeszkadzać w tym procesie dywersyfikacji, czyli ściągania gazu z innych kierunków.

- Rozumiem, że jest to wzięte pod uwagę, bo Gazprom wyłączył dostawy przez Jamał natomiast następne kilka miesięcy będzie wyzwaniem, jeśli chodzi o dokończenie Batlic Pipe i rozbudowę gazoportu i koncentrację gazu, bo generalnie teraz duża część Europy tego surowca szuka w różnych miejscach. Myślę więc, że to jest najważniejsze, by PGNiG nie był rozpraszany innymi procesami - dodaje ekspert.