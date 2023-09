Marszałek Grodzki: Orlen działa na niekorzyść spółki

Obawiam się, że Orlen wyprzedaje zasoby strategiczne, czyli działa na niekorzyść swojej spółki – ocenił w sobotę marszałek Senatu Tomasz Grodzki (PO) odnosząc się do cen paliw na stacjach koncernu oraz doniesień o ich brakach w niektórych lokalizacjach.

Według niego za takie działania prezes spółki Daniel Obajtek powinien zostać odwołany ze stanowiska przez radę nadzorczą koncernu.

"Obawiam się że Orlen wyprzedaje zasoby strategiczne, czyli działa na niekorzyść swojej spółki. W normalnym świecie prezes byłby natychmiast przez Radę Nadzorczą odwołany, no ale Polska, jak mawiał słynny satyryk, +to jest dziwny kraj+ i my będziemy musieli to wszystko prostować i naprawić" - powiedział marszałek Senatu dziennikarzom w Krakowie.

W ocenie Grodzkiego sytuacja na stacjach Orlenu wynika z okresu wyborczego."Teraz, jak jest czas wyborczy i to właśnie zrobili, paliwo jest wykupywane w dużych ilościach, co oczywiście prowadzi do reglamentacji i tych tzw. awarii dystrybutorów. To byłoby śmieszne, gdyby nie było skandaliczne" - mówił podczas briefingu.

Według polityka prowadzi to też do "sytuacji dość poważnej, bo karetki, które mają umowy z Orlenem nie mogły zatankować". "Jak to wytłumaczyć ludziom, którzy czekają na pomoc?" - pytał Grodzki.

Marszałek Senatu ocenił, że "to jest dokładnie jak na Węgrzech - ceny były sztucznie zduszone do wyborów, a niemal dzień po wyborach na Węgrzech wystrzeliły o 30 procent i u nas będzie to samo" - wskazał.