Marże na dieslu pójdą mocno w górę. Unia zastosuje drastyczny zakaz

Już 5 lutego 2023 roku zacznie obowiązywać w Unii Europejskiej całkowity zakaz importu oleju napędowego z Rosji. Może to doprowadzić nawet do podwojenia marż rafinerii na sprzedaży diesla w stosunku do kilku minionych lat.

Unia Europejska jest w dużym stopniu uzależniona od importu rosyjskiego oleju napędowego. Oczekuje się, że zakaz z 5 lutego zwiększy marże zysku na tym paliwie, twierdzą analitycy cytowani przez portal Daily Sabach.

Analitycy z firmy Wood McKenzie spodziewają się, że europejskie marże oleju napędowego, czyli zysk, jaki rafineria teoretycznie osiąga z rafinacji ropy naftowej na olej napędowy, wyniosą średnio 38 dolarów za baryłkę w pierwszej połowie 2023 roku, czyli ponad dwukrotnie więcej niż średnia z lat 2018-22 na podstawie obliczeń Reutera.

Przed wejściem embarga na ropę z Rosji Europa importuje olej napędowy na potęgę

Według firmy analitycznej Vortexa import oleju napędowego do Europy wynosił w tym roku średnio 700 000 baryłek dziennie, co jest najwyższym wynikiem od marca 2021 r., ponieważ handlowcy rzucili się, by napełnić zbiorniki przed wprowadzeniem zakazu.

W związku z wygaśnięciem 5 lutego źródła rosyjskiego na olej napędowy dla państw europejskich potrzebne jest zwiększenie produkcji i rafinacji ropy. W tym samym czasie Europa zwiększa import oleju napędowego z Azji i Bliskiego Wschodu, dwóch regionów, które po wejściu w życie zakazu będą miały największe dochody z eksportu.

Jednakże wydłużone trasy dla importerów i większy popyt na tankowce przewożące paliwo do Europy spowodowały, że stawki frachtowe rosną, zwiększając koszty dla konsumentów.

Nowe rafinerie będą potrzebne, żeby zaspokoić potrzeby konsumpcyjne Zachodu

Oczekuje się, że nowe projekty rafineryjne zwiększą światową produkcję oleju napędowego, zwiększając przepływy do Europy w dalszej części roku i pomagając złagodzić kryzys, twierdzą analitycy.

Nowe inwestycje obejmują rozbudowę rafinerii Jizan o wydajności 400 000 baryłek dziennie w Arabii Saudyjskiej, rafinerii Dangote o wydajności 650 000 baryłek dziennie w Nigerii, która ma zostać uruchomiona w pierwszym kwartale tego roku, nowej rafinerii al-Zour o zdolności produkcyjnej 615 000 baryłek dziennie w Kuwejcie oraz szeregu zakładów w Chiny.