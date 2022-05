Marże osiągają rekordy więc do pracy wracają uśpione rafinerie

Po dwóch latach przestoju Petronas i Saudi Aramco wznawiają prace kompleksu rafineryjnego w Malezji.

Jak informuje agencja Reuters, powołując się na źródła zbliżone do sprawy, kompleks Pengerang Refining and Petrochemical (PRefChem), o mocach wytwórczych do 300 tys. baryłek dziennie, wznawia produkcję. To spółka joint venture Saudi Aramco, największego producenta ropy na świecie i malezyjskiego koncernu naftowego Petronas. Obie firmy nie zabrały jeszcze głosu i nie skomentowały doniesień o ponownym uruchomieniu zakładu.

Reuters zwraca uwagę, że decyzja o wznowieniu produkcji zapada w czasie, gdy marże rafineryjne w Azji, ale i nie tylko, osiągają rekordowe poziomy. To efekt rosnącego popytu na paliwa, w miarę jak kolejne gospodarki Azji, z wyjątkiem Chin, łagodzą ograniczenia związane z pandemią COVID-19. Niskie zapasy produktów naftowych na świecie oraz spadek eksportu paliw z Rosji również wpływają na wzrost cen.

PRefChem nie pracuje od marca 2020 roku, gdy kompleks został zamknięty po poważnym pożarze. Ponowne uruchomienie instalacji było opóźniane głównie z powodu załamania popytu na paliwa w czasie, gdy pandemia COVID-19 szalała na świecie.

Jak podkreśla Reuters, zanim rafineria będzie mogła powrócić do pełnej wydajności, minie trochę czasu.