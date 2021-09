Mateusz Radecki, PERN: magazyny paliw są i będą potrzebne

Zielona transformacja zbliża nas do odejścia od paliw kopalnych, w tym ropy. Zajmujący się logistyką naftową PERN nie ma obaw, że nagle przestanie magazynować ropę naftową czy inne surowce. - Taka jest nasza rola i takie jest dzisiaj zapotrzebowanie - mówi WNP.PL Mateusz Radecki, wiceprezes PERN.

Dowodem na to może być wzmożony ruch, jaki obserwujemy w czasie wakacji – korki na drogach do turystycznych miejscowości pokazują, że Polacy zostali w kraju, zaczęli jeździć i to przekłada się na większą konsumpcję paliw.Mamy świadomość zmieniających się trendów, ale na razie konsumpcja wciąż rośnie, a my na to odpowiadamy.- Już teraz nasi klienci oczekują od nas przechowywania różnych gatunków paliwa, różnych domieszek biokomponentów. Być może w przyszłości nasze zbiorniki będą wykorzystywane nie tylko po to, by używać ich do dwóch, trzech rodzajów produktów, ale może być ich więcej. W ramach pojawiania się wolnej pojemności, być może firmy znajdą optymalizację kosztową w swoich łańcuchach dostaw, tak aby ją wykorzystać.Jeśli chodzi o szersze przygotowanie do zielonej rewolucji, to w ramach działań R&D staramy się nawiązać współpracę ze start-upami i szukać niszy dla siebie. Wychodząc naprzeciw zapisom pakietu Fit for 55 już budujemy instalacje fotowoltaiczne.Nie można jednak mieć złudzeń, że nagle staniemy się firmą, która przestanie magazynować ropę naftową czy inne surowce. Taka jest nasza rola i takie jest dzisiaj zapotrzebowanie. Przygotowując się do zielonej transformacji, zbierając na nią finansowanie, kraj musi się rozwijać, a do tego potrzebne są surowce. W krótkiej perspektywie nie ma obecnie alternatywy dla naszej działalności.Pamiętajmy też jednocześnie, że ropa naftowa nie jest wykorzystywana tylko i wyłącznie do produkcji paliw, ale też w obszarze petrochemii, co oznacza, że tutaj także będziemy szukali swoich szans.- Wodór jest gazem, który wymaga dość specyficznych warunków przechowywania. Nie chcę wypowiadać się definitywnie, bo w inżynierii wszystko jest kwestią ceny, ale dostosowanie dzisiaj zbiorników paliwowych do przechowywania wodoru jest nieopłacalne i prawdopodobniej bardziej celowe byłoby wybudowanie dedykowanej wodorowi instalacji.Dziś stoimy przed pytaniem o to, jak ten wodorowy rynek będzie się rozwijał. Czy będzie potrzeba magazynowania dużych ilości wodoru, czy będą to raczej rozproszone mikroinstalacje produkujące lokalnie wodór i wówczas nie będzie miejsca dla takiego dużego magazyniera, jakim jest PERN. To się dopiero krystalizuje.- Celem tych działań jest zmniejszenie negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. To jest zakodowane w naszym DNA. Mamy przecież świadomość, jaki surowiec i jakie produkty przechowujemy. Dlatego szkolimy pracowników i rozwijamy systemy wspierające nas w tym, aby ta presja na środowisko była możliwie jak najmniejsza. Teraz dodatkowo dochodzi do tego Fit for 55, które - można powiedzieć - precyzuje oczekiwania UE w tym zakresie.Co robimy konkretnie? Budujemy m.in. nowe instalacje odzysku par benzyn, oczyszczalnie ścieków, przebudowujemy systemy kanalizacji deszczowo-przemysłowych. Wszystko po to, aby być bardziej neutralnym. Na inwestycje ekologiczne w latach 2021-2024 przeznaczymy sumę 80 mln zł.