Mateusz Radecki wiceprezesem PERN

Walne Zgromadzenie PERN powołało Mateusza Radeckiego na wiceprezesa tej spółki. Radecki, który od 2016 r. kierował pionem handlowym PERN, obejmie oficjalnie nowe stanowisko w zarządzie od czwartku, 21 stycznia.

"Walne Zgromadzenie PERN SA powołało z dniem 21 stycznia 2021 r. pana Mateusza Radeckiego na członka zarządu spółki i powierzyło mu funkcję wiceprezesa zarządu spółki" - podało w środę biuro prasowe spółki.

Po objęciu stanowiska wiceprezesa PERN przez Mateusza Radeckiego, zarząd tej spółki będzie liczył ponownie pięć osób.

Obecnie zasiadają w nim także: Igor Wasilewski - prezes, wiceprezesi - Rafał Miland i Krzysztof Rogala oraz jako członek zarządu, reprezentant załogi - Zdzisław Koper.

Prezentując sylwetkę nowego wiceprezesa, PERN przypomniał, że Radecki, oprócz zarządzania pionem handlowym tej spółki, był w przeszłości także przewodniczącym rady nadzorczej Siarkopolu, a obecnie jej członkiem tej rady - Siarkopol to podmiot z Grupy PERN.

Jak przekazał PERN, Radecki jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, odbył także praktykę dyplomową z obroną na EDF R&D/EDF GROUP w Paryżu. "Posiada szerokie, wieloletnie doświadczenie w budowaniu strategii i zarządzaniu ludźmi" - podkreśliła spółka w sylwetce nowego wiceprezesa.

PERN poinformował, że Radecki kierował m.in. zespołami technicznymi, sprzedażowymi oraz odpowiedzialnymi za planowanie inwestycji, a także zarządzał zmianami w dużych zespołach. "Prowadził między innymi procesy centralizacyjne, negocjacje dużej wartości, w tym akwizycyjne oraz wdrażał nową kulturę organizacyjną opartą na wartościach oraz zarządzaniu przez cele" - zaznaczyła spółka.

Według PERN, w latach 2011-16 Radecki związany był z Grupą GPEC, zajmował stanowisko dyrektora technicznego oraz dyrektora handlowego, był m.in. prezesem zarządu Orchis Energia Sopot z Grupy GPEC, gdzie - jak podano w komunikacie - "uczestniczył w stworzeniu i realizacji planu naprawczego dla spółki, nowego modelu biznesowego zapewniającego finansowanie ambitnego planu rozwoju firmy".

PERN wspomniał, iż w spółce tej Radecki "zbudował i wdrożył efektywną strategię budowania długofalowych relacji z klientami". "W tym czasie PERN osiągnął wzrost przychodów o ponad 30 proc. Sukcesem nadzorowanego przez niego pionu handlowego było m.in. istotne usprawnienie procesu zakupowego, czy poprawa efektywności nadzorowanych jednostek oraz usprawnienie obsługi klienta" - podkreślono w informacji.

W połowie grudnia 2020 r. zmarł wiceprezes PERN Tadeusz Zwierzyński, który w spółce tej pracował od 2012 r., a od 2016 r. był członkiem zarządu.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.