Megakoncern Orlenu jak włoski ENI. Porównujemy obie firmy

Dziś poznaliśmy nowe szczegóły dotyczące połączenia Orlenu z Lotosem i PGNiG. Z ich scalenia wyłoni się megakoncern, który pod wieloma względami będzie podobny do włoskiego ENI, co opisywaliśmy już na początku lutego 2020 roku, przewidując scenariusz, do którego właśnie dochodzi.

Małe zasoby

Miejsce na współpracę

Nazwa to skrót od Ente Nazionale Idrocarburi - co można przetłumaczyć jako Państwowy Urząd ds. Węglowodorów.Warto też wspomnieć o samej marce ENI. Znalazła się ona według Brand Finance wśród czołowych pod względem wartości marek na świecie. Zajmuje miejsce 197. - spadek o 27 pozycji w porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem. Niestety nie ma w nim naszych firm.Symbolem koncernu jest sześcionogi pies ziejący ogniem.Jeżeli przeanalizować dane finansowe naszych spółek i ENI, to w największym stopniu może zaskakiwać bardzo duża różnica w posiadanych aktywach. Te włoskie na koniec 2018 roku (za ubiegły rok nie było jeszcze danych z większości spółek) były warte prawie 118,4 mld euro. To aż niemal trzy razy więcej niż łączne aktywa czterech naszych spółek (Orlen, Lotos, Energa PGNiG). Te były warte bowiem „tylko” około 36,2 mld euro.To w ogóle jeden z podstawowych problemów wszystkich naszych firm, nie tylko z sektora paliwowo-gazowego czy energetycznego. Stosunkowo niskie aktywa utrudniają inwestowanie i, co za tym idzie, rozwój. Nie pozwalają także szerzej zaistnieć na światowych rynkach. Owszem w naszym regionie tak, ale należy pamiętać, że pod względem gospodarczym sporo mamy jeszcze do nadrobienia.Skąd taka różnica w posiadanych aktywach?Choć ENI powstał 67 lat temu, to od tego czasu działał w gospodarce niepodlegającej rygorom dogmatów politycznych. Spółka mogła inwestować i robiła to. Co więcej, miała atut w postaci położenia geograficznego. Wielkie złoża węglowodorów w Afryce Północnej znajdowały się niemal na wyciągnięcie ręki i ENI z tego skorzystało.Dodatkowym impulsem w rozwoju firmy była wojna Izraela z koalicją Egiptu i Syrii w 1973 roku - zwana wojną Jom Kipur. Kryzys naftowy nią wywołany spowodował, że spółki z neutralnych państw mogły sporo inwestować i to się Włochom udało.Udanym przedsięwzięciem Włochów była m.in. umowa z Sonatrach, algierskim państwowym podmiotem naftowym na dostawy gazu ziemnego. ENI nie tylko mógł korzystać z dostaw surowca, ale także sam produkować go w dużych ilościach.Zresztą to, co charakteryzuje ENI, to współpraca z wieloma krajami posiadającymi zasoby węglowodorów. W sumie koncern z Włoch jest obecny w 67 krajach (dane za trzeci kwartał 2019 roku). Tymczasem nasze spółki, które porównujemy, łącznie w tuzinie.To przekłada się na produkcję ropy. W 2018 roku ENI produkował dziennie rekordowe w swojej historii 1,85 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. To sto razy więcej niż w tym samym roku wydobywał np. PKN Orlen (około 18 tys. boe ze złóż w Polsce i Kanadzie).Nic więc dziwnego, że nasze spółki nawet łącząc się, nie zagroziłyby pozycji ENI. 48,89 mld dol. skumulowanych przychodów naszych czterech firm pozycjonowałoby nasz koncern gdzieś pomiędzy Kia Motors i Orange, a więc według Global 500 Fortune - w trzeciej setce, bo na 228. miejscu.Z pewnością atutem połączonych czterech firm była komplementarność. Po pierwsze można byłoby poświecić większe środki na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów.Po drugie można byłoby tworzyć mocną nogę, opartą na energetyce gazowej. Energa posiada około 1340 MW mocy zainstalowanej. Drugie tyle ma energetyczne ramię PGNiG, do tego dochodzą instalacje PKN Orlen. Podstawy więc są. Dla porównania, moce, jakie posiada zainstalowane w siłowniach gazowych ENI, mają niespełna 5 tys. MW.Dbałość o własne zużycie gazu jest zrozumiała, biorąc pod uwagę, że w trzech pierwszych kwartałach ubiegłego roku ENI sprzedał 60 mld m sześc. gazu ziemnego. To w przybliżeniu cztery razy więcej niż nasz PGNiG.Warto zwrócić uwagę, że przynajmniej w OZE nie odstajemy od włoskiego giganta. Połączonym firmom byłoby jednak w tym segmencie inwestować łatwiej.To, co z pewnością ewentualne połączenie by ułatwiło, to także rozwój chemicznej nogi. Prezes Orlenu Daniel Obajtek zakłada wielomiliardowe inwestycje w ten segment. Ma to na celu wydłużenie łańcuchów produktowych, uzyskanie dodatkowych marż i zysków.To ścieżka, którą ENI pokonał już wcześniej. Włoska spółka jest właścicielem największego we Włoszech producenta chemikaliów Versalisa. W 2018 roku wyprodukował on 9,5 mln ton związków chemicznych, co czyni tę firmę jedną z większych w branży chemicznej na naszym kontynencie.Jak więc widać, połączenie czterech spółek nie pozwoliłoby na wyprzedzenie Włochów, choć z pewnością zmniejszyłoby do nich dystans i pozwoliło nowej firmie na ambitniejsze inwestowanie.A gdzie minusy?Warto porównać poziom zatrudnienia. Włosi w połowie poprzedniej dekady mocno je zredukowali. Spółka pozbywała się zbędnych z jej punktu widzenia etatów i sprzedawała oraz wydzielała niektóre spółki.Połączenie czterech polskich firm w jedną także skutkowałoby zmniejszeniem zatrudnienia. Z pewnością w największym stopniu dotyczyłoby to administracji czy punktów obsługi klienta. Jednak trudno powiedzieć, jak duża byłaby ta skala.